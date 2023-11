Le parole di furlani. "Bravi a girarla nella ripresa»

"Primi venti minuti pigri e mosci, poi i ragazzi hanno cambiato marcia nella ripresa". I biancazzurri sfatano il tabù trasferta battendo al Pala Iseo la Social Osa Milano, e coach Adriano Furlani può tirare un sospiro di sollievo. "E’ stata una questione di volontà, Marchini e Kuvekalovic ci hanno dato garanzie perimetrali che ad inizio gara non avevamo avuto, e molto dei due punti passa da loro, visto che non siamo riusciti a giocare con efficacia internamente, per merito anche della difesa dei nostri avversari. Dai canestri degli esterni abbiamo preso l’abbrivio, lo stesso Ballabio ci ha dato continuità e sagacia tecnica. Quanto conta questa vittoria? Tanto per come l’abbiamo girata".