Le parole di Gianluca Rotondi. "Cercavo chi fosse un visionario come me»

‘Note di Siena’ da domenica sera (contro la Synergy Valdarno) sarà sulle maglie di Pannini e compagni e presto il brand che ha scelto di abbinare il proprio nome a quello della società, aprirà un punto vendita in pieno centro storico. "Quando senti tuo un progetto – afferma il presidente Gianluca Rotondi, imprenditore e presidente del Gruppo Mac, di cui ‘Note di Siena’ fa parte - vuol dire che è il momento giusto, è quel treno che passa e che non devi perdere. ‘Note di Siena’ è il progetto del cuore, nato ai tempi dell’Università, che qui ho frequentato, maturato negli anni, ed oggi pronto per il mercato. Avevo bisogno di qualcuno che fosse visionario almeno quanto me e che avesse voglia di riscatto nei confronti di tutto e tutti: perché a volte la vita è dura, e non sempre premia chi decide di essere serio, corretto, attento. Quando ho conosciuto il board della Mens Sana Basketball e mi sono tornate in mente le glorie dei biancoverdi, che casualmente sono gli stessi colori della mia città, Avellino, ho trovato negli occhi e nella voce dei miei interlocutori la mia stessa passione. A quel punto mi sono detto: questo è il treno giusto. E adesso inizia il viaggio". Poi Rotondi parla della durata del contratto. "Il rapporto sarà di tre anni ma per noi è solo l’inizio. Abbiamo sposato la passione che c’è a Siena per il basket e ciò che ha rappresentato la Mens Sana nel passato. Ci auguriamo che non passi troppo tempo per vedere crescere la nostra visibilità su tutto il territorio nazionale. Siena ha una storia unica, per me è un pezzo di cuore e lo sarà ancora di più grazie alla serie di imprese che abbiamo aperto su Siena. Siamo un’azienda, voglio sottolineare, di imprenditori – ha concluso - e non di prenditori". Con Rotondi anche il socio Rino D’Amore. "Felicissimi di essere qui – ha detto D’Amore – grazie alla nostra voglia di crescere su Siena con hotel e profumi ma soprattutto sensazioni. È un progetto a lungo termine al quale teniamo moltissimo così come a ‘Note di Siena’. Che profumo ha questa partnership? Sicuramente di vittoria".

g.d.l.