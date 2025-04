Le ragazze del Csi Sasso Marconi trionfano all'Easter Euro Basket di Praga

Le ragazzine terribili del Csi Sasso Marconi. E’ la formazione di basket under 19, allenata da Marco Teglio (il vice è Francesco Lanciotti) che ha portato il buon nome di Sasso e delle Due Torri anche nella Repubblica Ceca, precisamente a Praga. Quattro giorni, in pieno periodo pasquale, per prender parte all’Easter Euro Basket Praga.

Un’esperienza indimenticabile, dentro e fuori dal campo. Esperienza indimenticabile anche perché le ragazzine di Sasso Marconi, senza godere dei favori del pronostico, hanno dimostrato di essere un gruppo vero, coeso.

Ragazze capaci di divertirsi, fuori dal campo, visitando una città imperiale, e di dare il massimo sul parquet. Per le ‘Sassulen’ quattro vittorie in altrettante uscite e, appunto, il successo a una manifestazione che ha richiamato oltre alle ragazze di Sasso e alle padrone di casa, anche una rappresentativa tedesca e due canadesi.

Le protagoniste del successo sono Giada Fabbri, il capitano e poi via via Giulia Di Falco, Sara Fabbri, Margherita Villani, Giulia Carrozza, Carolina Selleri, Emma Carboni, Francesca Masotti, e con l’aiuto speciale di Diva Giorgini, Noemi Biondi e Noa Campalastri.

Una squadra ‘fatta’ in casa, con l’apporto di alcune realtà del paese. Brave in campo, ma anche eleganti grazie anche alle nuove tute e la sopramaglia sponsorizzate da Joana Bodea del Caffè del Sole e di Cristian D’Andria e Camilla Bertocchi dell’autoscuola sasso Marconi.

Detto che il responsabile della trasferta è stato il dirigente Adriano Rinaldi, l’under 19 Csi Sasso Marconi ha finito per trovare nell’uovo la sorpresa, anzi, le sorprese più belle.

Non solo un successo che non era stato messo in preventivo, ma nemmeno un’avventura così carica di soddisfazioni e un po’ di paura per un infortunio che alla fine ha causato solo tanto spavento.