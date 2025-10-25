Le ragazze di Robbiano cercano la gara perfetta. Obiettivo la prima vittoria in B femminile ma i canestri contro Albino saranno bollenti

Secondo turno casalingo consecutivo per il Robbiano, che sfida stasera alle 21 il forte Albino. Per inseguire la vittoria la formazione guidata da Luca Borghesi dovrà sfoderare una prestazione maiuscola. Ci si aspetta tanto dalla nuova arrivata Martina Lisoni, guardia versatile del 2005, giovane ma con già alle spalle esperienze importanti come quella con Broni in Serie A2. "Ringrazio la società, lo staff tecnico e le compagne per come mi hanno accolta – dice la ventenne – sono entrata in squadra in corsa, a campionato già iniziato. Personalmente devo riscattarmi dopo il recente infortunio e devo lavorare sodo. A Robbiano ho trovato un gruppo coeso e un ambiente positivo". "Albino è una squadra veloce, che mette in campo tanto agonismo – racconta coach Borghesi –: il nostro primo obiettivo è migliorare l’aspetto difensivo, arrivando puntuali con gli aiuti dal lato debole sulle loro penetrazioni. Non possiamo lasciare spazio alle tiratrici ma nemmeno subire gli uno contro uno quando le esterne attaccano il canestro. Sarà una bella sfida per vedere se stiamo facendo passi in avanti e siamo pronti a centrare la prima vittoria in B".

Ant.Gal.