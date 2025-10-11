Le reazioni. L’avvocato Calzolai: "Bella opportunità». Tifosi soddisfatti

Presente di persona l’avvocato Simone Calzolai che si è occupato in prima persona di portare avanti la complessa trattativa per conta dei soci di Wibog.

"Penso che sia una grande opportunità per Wibog e per l Mens Sana: sono contento di essere qui a rappresentare la società nata con questo preciso intento. Il futuro penso possa essere roseo per entrambi – conclude il legale - per fare qualcosa di importante per un storico come la Mens Sana".

Poi i soci della compagine nata due anni fa. In primis la Polisportiva che resta comunque socio di maggioranza.

"A nome della Polisportiva – dice il presidente Filippo Mascia – ringrazio chi si è occupato dell’operazione con dei nuovi soci che danno lustro alla società dopo i fasti del passato. Sono fiducioso anche so come la Mens Sana è molto attenta alla stabilità economica per creare grande futuro". Per Claudio Ridolfi, vice presidente della Note di Siena Mens Sana, si tratta di una "grande gioia, per me che fino a qualche anni fa ero in curva a tifare – ammette - tutto questo è stato possibile perchè tutti hanno dato mano".

Infine Laura Bucci per il socio di minoranza Io Tifo Mens Sana. "Sono molto felice perchè è momento importante per tutti. Noi che consideriamo la Mens Sana una fede. Si rivela giusta la scelta di due anni fa – conclude – ossia quella di entrare in società per contribuire in modo concreto per progetto solido e condiviso".