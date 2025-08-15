Le strategie di mercato per chiudere il roster. Della Rosa sulla scelta del secondo americano: "Costi elevati, ma la nostra lista si è accorciata»

"L’ultimo americano? Stiamo accorciando la lista dei papabili. Penso che la nostra strategia sia giusta, ossia quella di aspettare il più possibile per provare a prendere il profilo maggiormente funzionale sia come persona che come giocatore. I costi sul mercato sono ancora elevati, quindi preferiamo scegliere bene e se dobbiamo pazientare ancora un altro pò non c’è problema". La musica non cambia in casa Pistoia Basket. Calma è la parola fondamentale quando si tratta di mercato. Il rebus riguardante il secondo Usa dopo Jazz Johnson è ancora da risolvere e gli allenamenti sono già cominciati in casa biancorossa, ma coach Tommaso Della Rosa non sembra particolarmente preoccupato. "La cosa più importante è che la squadra stia facendo gruppo – il messaggio lanciato dall’allenatore del Pistoia Basket –. Gli allenamenti stanno procedendo bene. In questi giorni i ragazzi sono stati soprattutto nella mani di Luca Tasselli. Solo nelle ultime sedute abbiamo cominciato a fare dei lavori senza contatto per vedere i nostri movimenti offensivi. Ad ora ogni singolo giocatore e ogni singolo membro dello staff sta dimostrando di tenere particolarmente a questa stagione e questo per me è già un segnale confortante. I tifosi? Vedere tutte quelle persone al raduno è stato molto bello, anche perché negli ultimi due anni avevamo sempre cominciato al PalaMelo di Quarrata".

Raduno durante il quale Gabriele Benetti è stato fra i più applauditi. "Confermo quanto affermato da coach Della Rosa: i nuovi giocatori stanno già legando con i vecchi. Un aspetto, questo, che era un po’ mancato nella scorsa annata – sottolinea il lungo classe ‘95 – L’obiettivo adesso è proprio quello di creare la gusta amalgama. I tifosi al raduno sono stati fantastici: il loro apporto non può che darci una spinta in più. Stiamo lavorando ad alta intensità".

Il test successivo per la banda di Della Rosa sarà il 23 agosto alle ore 18 al palasport comunale di Santa Margherita Ligure (Genova) per il primo incrocio contro un team di Serie A2, vale a dire Basket Torino guidato in panchina dall’ex coach biancorosso Paolo Moretti. Dopo tre giorni, il 26 agosto, l’Estra sarà di nuovo sul parquet per l’amichevole in programma alle ore 18.30 ad Arezzo contro la Real Sebastiani Rieti mentre il 29 e 30 agosto i biancorossi saranno protagonisti della US Basket Cup al PalaMadiba di Modena che vedrà partecipare anche Juvi Cremona, Forlì e Mestre.

Francesco Bocchini