LE ULTIME. Negli emiliani in forse lo spauracchio Mitchell

Cento potrebbe presentarsi all’Unieuro Arena, sabato, priva di una pedina fondamentale. Wendell Mitchell è infatti uscito malconcio dal match lo scorso fine settimana con Cividale, accusando un’ipertensione al ginocchio destro a metà dell’ultima frazione. Immediatamente richiamato in panchina, il playmaker è poi rimasto ai box in settimana. Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, ma il club emiliano ha scelto di sottoporre ieri il giocatore a un’ulteriore visita specialistica per fugare ogni dubbio, a poche settimane di distanza dal serio infortunio occorso a Lorenzo Benvenuti. Dall’ambiente centese filtra ottimismo, ma resta complicato ipotizzare un suo utilizzo contro Forlì. Mitchell, reduce da una prima parte di annata in serie A a Brindisi, ha esordito proprio domenica scorsa in maglia Sella (16 punti e 5 assist in 28’).