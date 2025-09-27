L’E-Work già convince. L’attacco gira a mille

Segnali di vera E-Work. L’amichevole con San Giovanni Valdarno di mercoledì ha mostrato le qualità delle squadra che mai si erano viste in precedenza. Gli 81 punti segnati sono la dimostrazione che le giocatrici hanno doti offensive e non bisogna dimenticare che non c’era la finlandese Onnela, in patria a sostenere gli esami di maturità, una delle maggiori bocche da fuoco delle faentine. Oltre alla crescita del gruppo che sta imparando a giocare la pallacanestro di Seletti, anche il rientro di Guzzoni ha inciso: la guardia ha segnato 17 punti e ha mostrato che la sua assenza nelle gare precedente, toglieva una pedina importante al roster. Tante buone sensazioni che sono da confermare oggi nel test casalingo contro Rovigo (ore 18), ultimo impegno della preseason "Mercoledì abbiamo giocato la nostra migliore amichevole – spiega coach Paolo Seletti – ed è positivo averlo fatto contro una squadra di qualità come San Giovanni Valdarno, anche se il risultato finale non conta in questo momento della stagione. Tante cose andate nella direzione giusta. Siamo riusciti a fare ciò che avevamo preparato e tutte quante erano convinte nel mettere in campo quello che dovrà essere il nostro stile di gioco. Questo è l’aspetto migliore della prestazione. Credo che siamo al 40% del nostro potenziale, ma in questo momento ci può stare perché abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta e che tutte hanno la stessa mentalità. Con Rovigo mi aspetto di ripetere e di consolidare la ricerca di identità di squadra. Sarà una partita difficile perché gioca una pallacanestro più aperta e spigolosa rispetto a San Giovanni Valdarno".

Coach Seletti avrà tutte le giocatrici a disposizione e dovrà valutare se schierare Onnela, che poche ore prima della gara rientrerà a Faenza. Venerdì all’E-Bistro di Faenza c’è stata la presentazione della squadra faentina: il momento più toccante è stato quando il presidente Fermi ha premiato Federica Franceschelli per le oltre 200 partite in maglia faentina in otto stagioni dove è stata anche capitana dal 2021/22. La giocatrice, ritiratasi lo scorso maggio, era chiaramente commossa ed ha ricevuto un lungo e meritato applauso.

Luca Del Favero