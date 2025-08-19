Leadership Faenza, la fascia a Fragonara

I Raggisolaris nominano Alberto Fragonara capitano. Una bella soddisfazione per il playmaker 21enne che mai in carriera aveva ricoperto questo ruolo in un campionato seniores. Unico confermato dalla scorsa stagione, Fragonara vede il suo nome scritto nell’albo dei capitani della squadra faentina, affiancando giocatori che hanno scritto la storia del club come Andrea Castellari, capitano dal campionato di Promozione del 2012 fino alla B conquistata nel 2015 (ha lasciato il club per motivi di lavoro nl 2016), Luigi Boero e Lorenzo Benedetti, faentini doc amati dal pubblico, Mattia Venucci, Giovanni Bruni, Marco Petrucci e Sebastian Vico. "Sono emozionato e carico per questo ruolo – afferma Fragonara - e spero che mi responsabilizzi ancora di più. Nei giorni scorsi sentivo che ci sarebbe stata questa possibilità ed ero molto gasato: sono felice che il coach e i miei compagni abbiano scelto me. Spero di ripagare la loro fiducia e di ricoprire al meglio un ruolo importante in una società importante". Il primo impegno in cui Fragonara vestirà i gradi di capitano sarà domani alle 18 al PalaCattani nell’amichevole con l’OraSì Ravenna.

"Ci stiamo allenando forte e ad alti ritmi. Il coach chiede tanto ed è giusto così perché siamo una squadra giovane che dovrà fare dell’intensità il suo punto di forza. Con Ravenna chiaramente ci sarà stanchezza, ma è una partita che servirà per vedere se abbiamo assimilato bene i concetti che il coach ci chiede di mettere in campo e per conoscerci sempre di più. Poi ci saranno altre amichevoli che ci serviranno per arrivare al meglio al 21 settembre quando giocheremo la prima di campionato in casa con San Severo". Da domani inizierà un intenso calendario di amichevoli che vedrà i faentini scendere in campo due volte a settimana. Dopo la gara con Ravenna ci sarà quella di sabato alle 17.30 a Rimini, formazione di serie A2, mentre la prossima settimana è in programma un doppio test casalingo alle 18.30: mercoledì 27 con l’Andrea Costa Imola e sabato 30 con Jesi. Mercoledì 3 settembre alle 18.30 arriveranno i Baskers Forlimpopoli di Vico (formazione di B Interregionale), mentre sabato 6 alle 17 al PalaCosta ci sarà il derby con l’OraSì.

La preseason si concluderà venerdì 12 e sabato 13 a Jesi dove i Raggisolaris giocheranno un torneo con la Virtus Imola, che affronteranno in semifinale, Loreto Pesaro e Jesi. Sul fronte mercato, Naccari giocherà nella prossima stagione a Lugo in Divisione Regionale 1, dove potrà riprendersi completamente dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha messo ko lo scorso novembre.

Luca Del Favero