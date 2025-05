Legends contro Pescia: obbligo di vittoria per continuare i playoff

Non resta che vincere. Non hanno alternative i Legends che questa sera (Dogali, ore 21, porte girevoli) ospitano il Pescia per gara due del primo turno playoff. Dopo la sconfitta di gara uno (70-65) i gialloviola allenati da coach Guglielmo Rossi devono solo vincere (non importa l’eventuale differenza canestri) per accedere a gara tre, nuovamente a Pescia perchè squadra meglio classificata nella fase regolare.

"Stiamo lavorando per cercare soluzioni adatte a questa partita" dice Rossi facendo capire di avere già qualche idea in testa ma di tenerla in serbo fino a palla a due. Sulla gara persa a Pescia, Rossi ha più di un rammarico: "È stata una partita equilibrata, per buona parte giocata sul punto a punto e quando è così basta un errore per pagarlo caro – racconta l’allenatore – siamo partiti male ma ci siamo ripresi e fino alla fine siamo stati vicinissimi. Non c’è stata una squadra che ha prevalso sull’altra, siamo stati a +3 ma poi abbiamo sbagliato due tiri che avrebbero potuto darci il vantaggio decisivo". E adesso, per continuare l’avventura play off, per i Legends occorre una prova maiuscola.

ma.mu.