Legends sconfitti dal Pescia dopo due overtime nei playoff della Divisione regionale 1

Ai Legends non bastano due overtime per avere ragione del Pescia che, alla Dogali, in gara 2 del primo turno dei playoff della Divisione regionale 1, passa 80-85 (parziali 10-16, 24-23, 42-52, 65-65, 74-74). Dopo avere perso anche gara 1, per i gialloviola di coach Guglielmo Rossi la stagione termina qui, e con tanto rammarico perché con maggiore continuità, poteva anche finire diversamente. I carraresi entrano in campo con la testa al Conclave e regalano agli avversari oltre metà del primo quarto (primo punto dalla lunetta a –4’12“), non giocano bene e restano a galla (18-20) grazie a qualche tripla del rientrante Gabriele Viola, mentre nei tiri liberi sprecano a ripetizione punti preziosi che alla fine peseranno molto. Nel terzo tempino arriva il massimo svantaggio (–16 sul 26-42) ma i carraresi hanno il merito di non arrendersi, ci credono, e a metà del quarto tempino rientrano in partita (51-57) spinti dai canestri di Donati. La lunga rincorsa si concretizza all’ultimo moinuto (63-63). Negli ultimi 60 secondi entrambe le squadre possono chiudere a proprio vantaggio, ma alla fine è overtime. Un supplementare però non basta e nel secondo i Legends concedono un +5 ai pistoiesi (74-79), recuperano (80-81) ma mancano del guizzo vincente e in semifinale ci va il Pescia.

Lo score: Donati 21, Fontanelli 11, Canciello 10, Viola 17, Borghini 1, Tongiani 2, Ferla, Benfatto 4, Donnini 2, Leonardi 12, Diamanti.

ma.mu.