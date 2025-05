Legends: una stagione di successi e progetti futuri con Giorgio Benfatto

"Una stagione da ricordare, che segue di due anni la promozione nella Divisione regionale 1 e altrettanti di playoff". Tempo di ringraziamenti, con lo sguardo alla stagione ormai finita, ma anche tempo di progetti guardando al futuro. A fare il punto è il presidente dei Legends, Giorgio Benfatto: "Quarti di finale playoff con la squadra senior, fasi finali dei campionati gold della Toscana con le squadre under 17 e 19. Per tutto questo devo ringraziare lo staff, da Antonio Fiorani, che con la sua professionalità ci ha guidato ottenendo ottimi risultati nella prima parte, a Guglielmo Rossi, che è sempre rimasto a disposizione e al momento giusto ci ha permesso di conquistare i playoff, al ds Giovanni Pennucci, che ha creato una squadra competitiva ed è già proiettato per fare meglio nella prossima stagione, ai dirigenti Donati, Tongiani e Valori per l’impegno profuso e la disponibilità quotidiana".

Benfatto parla poi della squadra: "E’ un gruppo fantastico, sia chi ha giocato e sia chi si è messo a disposizione per gli allenamenti. Undici anni fa erano ragazzi, oggi sono uomini con impegni familiari e di lavoro, ma pronti a dare il massimo, gratuitamente, appena ne hanno la possibilità, e questo dimostra che se c’è passione si riescono a superare anche i sacrifici, un esempio per i giovani". Benfatto ringrazia anche l’amministrazione comunale: "Nonostante tutte le note problematiche, ci ha permesso di allenarci e giocare nella nostra città".

ma.mu.