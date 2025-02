Legnaia, ora i play out. Masi: "Sono fiducioso"

Con la vittoria di giovedì scorso maturata ai supplementari (73-79) sul campo del Castelfiorentino la Cantini Lorano Olimpia Firenze ha concluso la prima fase del campionato di B interregionale con 12 punti, frutto di 6 vittorie e 13 sconfitte in 19 gare. La squadra tornerà in campo sabato 15 febbraio contro la Gallaratese nella prima partita dei playout nei quali dovrà affrontare formazioni provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

Finora è stata una stagione ad alti e bassi per la società del presidente Sergio Masi che dopo le prime sei giornate e una sola vittoria si è trovata a dover avvicendare il tecnico Simone Lilli con Roberto Russo ritrovando stabilità e vincendo quattro partite cruciali: doppio successo sia contro Cecina che contro Castelfiorentino: scontri diretti che valgono doppio in ottica playout.

Da allora a oggi anche la squadra ha cambiato volto avendo ingaggiato due pedine di lusso per la categoria quali il playmaker specialista nel tiro da tre Victor Sulina, classe 2004, cresciuto nelle giovanili di Oderzo e distintosi a suo tempo nelle finali under 14, 15 e 16, e il venticinquenne “centro” bosniaco Toni Ćutuk, dotato di esperienza internazionale, in arrivo dalla squadra austriaca del Raiffeisen Dornbirn Lions.

"Sono fiducioso per la seconda fase perché credo che questa squadra abbia qualità – afferma il presidente Masi – e ci prepareremo al meglio per affrontare il prosieguo del campionato con la giusta mentalità".

Franco Morabito