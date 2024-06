Lemmi pronto per la Sba: "Con Toia sarà più facile"

di Luca Amorosi

Dopo essere stato annunciato come primo acquisto della Scuola Basket , Michael Lemmi (nella foto col presidente Castelli) è stato presentato all’interno del Palasport "Mario D’Agata". L’ala livornese classe 1990 arriva dal Fiumicino, dove aveva raggiunto i playoff di serie B interregionale. Nella prima parte di stagione, aveva giocato a Cassino in B Nazionale. "Ho scelto – debutta Lemmi – per più motivi. Per riavvicinarmi a casa, visto che la mia compagna è di San Giovanni Valdarno, e per la chiamata di coach Fioravanti, contro cui ho giocato quando ero ragazzo. E poi per il progetto: ho trovato una società seria, ambiziosa e che mi accolto benissimo. Amici come Daniele Rossi e Provenzal me ne hanno parlato bene".

Lemmi porterà fisicità ed esperienza al servizio di una squadra giovane: "A livello mentale porto serietà, voglia e dedizione. Mi piace mettere atletismo e intensità difensiva in partita e sono un giocatore duttile: posso giocare dentro al campo e aprire il gioco esternamente; difendere sul playmaker e sui centri. Sono un’ala piccola ma posso anche sostituire il centro all’occorrenza. Ho lavorato tanto sul tiro quindi anche dall’arco posso essere pericoloso, dando un’arma in più alla squadra e al coach".

In attesa di conoscere i compagni, infine, Lemmi si congeda così: "Ho sentito parlare molte bene di Facundo Toia: avere un playmaker così è importante. Non vedo l’ora di iniziare".