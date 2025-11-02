Leoni a caccia di un primo salto di qualità in classifica. La T Gema a Orzinuovi. Un esame di maturità

Dopo il trionfo contro l’Assigeco, per la La T Tecnica Gema è tempo di un altro big match. Al PalaBertocchi di Orzinuovi i leoni termali se la vedranno con quella che è probabilmente la squadra più in forma del momento: Orzinuovi ha lo stesso record di vittorie (6 contro 2 sconfitte), ma tecnicamente sul campo ha perso una sola gara (la prima per 20-0 a Piacenza a tavolino ndr), nel derby bresciano contro Lumezzane, infilando poi tre vittorie negli ultimi dieci giorni una più pesante dell’altra, l’ultima contro Legnano, imbattuta fino a mercoledì.

"Affrontiamo una squadra fortissima – dice Marco Andreazza –. Un collettivo che ha elementi di spicco come Oxilia, Chavez, Caversazio, Gnecchi, Cacace e che sta dimostrando di trovare continuità giornata dopo giornata. Dovremo essere convinto e aggressivi". C’è poi da sfatare il tabù PalaBertocchi, un palazzetto che non ha mai portato granché bene ai colori rossoblù: la Pallacanestro Montecatini torna a giocarci a due anni di distanza dall’ultima volta, quando venne piegata al fotofinish dalla Logiman Crema, mentre qualche mese prima era toccato agli Herons arrendersi all’Agribertoccchi Orzinuovi in gara-1 e gara-2 del primo turno dei playoff 2023. "Giocassimo sempre come con Piacenza sarebbe fantastico – commenta coach Andreazza –. Non dobbiamo cullarci però sugli allori di una bella e netta vittoria. Non sempre riusciremo a gestire le rotazioni come ci è accaduto nelle ultime due partite. Per questo nell’ultima sfida sono partito con Passoni e con D’Alessandro di rincorsa, che può stare sia sotto che sul perimetro, con l’obiettivo di essere freschi il più possibile".

A Orzinuovi tuttavia D’Alessandro e soci non saranno costretti a gestire troppo le energie: all’orizzonte infatti ci sono dieci giorni di pausa, con il calendario che domenica prossima riserverà a La T Gema il turno di riposo. L’obiettivo dunque è spingere al massimo per centrare una vittoria che garantirebbe un primo salto di qualità a questa regular season.

Filippo Palazzoni