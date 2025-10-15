L’esonero del coach rivale Crotti non è ancora ufficiale ma pare certo. Scafati verso il Palafiera con il vice Mazzetti. Stasera recupero d’alta quota Bergamo-Pesaro

Acque molto agitate a Scafati. Anche se la società non ha ancora ufficializzato l’esonero, tutto lascia pensare che sia questione di ore e poi darà l’addio ad Alessandro Crotti, l’allenatore che era arrivato appena in estate da Avellino. La formazione campana fino a questo momento ha un bilancio di due vittorie e tre sconfitte: ha esordito battendo in casa Mestre, poi ha perso di 30 a Bologna contro la Effe, quindi ha sconfitto Milano ancora tra le mura amiche e poi ha perso due gare di fila e sempre di 4 punti, la prima a Brindisi e domenica in casa contro Verona, pur contro rivali di alto livello.

Al posto di Crotti il club opterebbe per la continuità di gestione promuovendo il vice Alberto Mazzetti, 42 anni, anche lui arrivato in estate. In classifica la Givova, che domenica sarà di scena a Forlì, ha 4 punti come Avellino, Cento, Cividale e Cremona. Ovvero 2 punti più dell’Unieuro.

Intanto questa sera alle 20.30 a Bergamo va in scena il recupero della prima giornata di campionato fra i padroni di casa del Gruppo Mascio e la Victoria Libertas Pesaro, entrambe con 6 punti in classifica alle spalle del terzetto di testa formato da Rieti, Brindisi e Verona a quota 8. Quindi, chiunque vincerà, da questa sera il terzetto diventerà un quartetto e la vetta sarà più affollata.

s. b.