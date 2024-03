L’esterno reggiano decisivo nell’ultimo quarto, ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi: "Bellissima atmosfera, ora uno step fuori casa». Porfilio: "Se giochiamo così, è dura per tutti»

Due triple di importanza capitale, nell’ultimo quarto, hanno indirizzato la sfida verso i binari biancazzurri. Carlo Porfilio (nella foto) è stato uno dei migliori in campo nella gara di sabato sera con Pordenone: per lui una "doppia doppia" da 16 punti e 11 rimbalzi, ma soprattutto una sfrontatezza ritrovata nel momento più difficile del match.

"Affrontavamo una squadra forte – commenta l’esterno reggiano –, siamo riusciti a imprimere subito il nostro ritmo poi abbiamo avuto un calo nel terzo quarto, uscendone grazie alla forza del gruppo. Stavamo facendo fatica in attacco, loro hanno segnato un paio di canestri che li hanno rimessi in partita, a quel punto abbiamo fatto leva sulla difesa, un aspetto su cui stiamo lavorando tanto di settimana in settimana.

L’atmosfera che si è vissuta al palasport? Tutto molto bello, per un giocatore è ancora più stimolante, sul campo ogni volta riusciamo a trovare un protagonista diverso e questa per noi è un’arma importante.

Come ha detto il coach ora dobbiamo fare uno step ulteriore in trasferta, se giochiamo così possiamo davvero dare del filo da torcere a tutti".

Porfilio si esprime quindi sull’ottimo debutto del nuovo acquisto Guerra e la positiva prova del giovane Sankaré: "Entrambi ci hanno dato una grossa mano, in termini di rotazioni e di fisicità, Assane è stato fondamentale a rimbalzo e in difesa, mentre l’esperienza di Filippo nel gestire i ritmi del match e nel mettere in ritmo i compagni si è sentita eccome".

Con due viaggi fuori casa all’orizzonte, per Ferrara quello di sabato è stato un successo vitale, grazie al quale ha raggiunto quota otto punti in classifica, mettendosi subito in un’ottima posizione in vista delle prossime gare.

Tornare a casa con almeno due punti dal doppio viaggio a Gardone e Bergamo proietterebbe ancora più in alto i biancazzurri, arrivati a quattro vittorie di fila nell’ultimo mese e in una condizione fisica e psicologica di grande entusiasmo: un messaggio che deve preoccupare tutte le rivali.

j.c.