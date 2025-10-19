L’Estra fa visita a Rieti. Della Rosa è fiducioso

"E’ stata una delle migliori settimane di lavoro da inizio stagione a livello di concentrazione, attenzione che ci ha consentito di introdurre anche nuove situazioni". Il tecnico dell’Estra è particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dalla sua squadra e soprattutto da come i giocatori hanno reagito dopo la vittoria contro Ruvo di Puglia arrivata sul filo di lana. "La reazione l’avevo già avvertita nello spogliatoio dopo la partita contro Ruvo – prosegue Della Rosa – i ragazzi erano consapevoli che potevamo fare meglio. Devo dire che la lezione è servita". Una squadra pronta e consapevole quella che si presenta oggi a Rieti (ore 18) per sfidare una formazione che ha avuto un ottimo avvio di stagione e che gioca una pallacanestro di grande ritmo. "La squadra sta bene fisicamente – dice Della Rosa – un aspetto fondamentale visto che affrontiamo una squadra che gioca a ritmi alti, grande corsa e contropiede. Rieti oltre a questo ha americani di livello e nel ruolo di 3 ci sono Mian e Udom che stanno facendo molto bene e su questi dovremo porre un’attenzione maggiore".

Può apparire banale sintetizzare questa sfida puntando il dito sull’approccio e sulla difesa, ma alla fine dei conti forse del tutto banale non è. "Non è affatto banale – afferma Della Rosa – è esattamente ciò che dovremo fare ed è ciò che ci serve. Abbiamo bisogno della nostra difesa e questo è sicuro, ma non è sufficiente e infatti abbiamo lavorato molto anche in attacco per trovare migliori spaziature. Approccio e difesa sono aspetti fondamentali dai quali partire, ma poi occorrono anche altri aspetti che sono altrettanto importanti". In tema di aspetti importanti il coach biancorosso sottolinea anche l’iniziativa promossa dalla società "Tre giorni a canestro con..." che ha visto come protagonista Andrea Trinchieri. "Sono molto contento dell’opportunità che la società ci ha dato – ammette Della Rosa – Trinchieri si è immedesimato nella nostra squadra, mi ha dato tanti consigli tecnici, tattici e soprattutto comportamentali. E’ stato molto diretto e sincero con me e l’aspetto più importante è che mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere e posso dire che mi sento migliorato dal punto di vista del comportamento e del modo di agire". C’è un’altra cosa che rende soddisfatto Tommaso Della Rosa: la convocazione in azzurro di Filippo Gallo. "Sono contento per lui perché se lo merita – dice il coach biancorosso – Adesso però non deve montarsi la testa. Ha avuto un buon inizio di stagione, è partito in sordina a Verona e dopo è stato un continuo crescendo, deve solo farsi coinvolgere meno dalla partita, se le cose vanno bene lui va bene, se vanno male si nasconde un po’ e invece deve fare questo passo ma è un ragazzo giovane ed ha bisogno di tempo".

Maurizio Innocenti