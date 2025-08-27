L’Estra mostra muscoli e qualità. Real Sebastiani Rieti battuta

Cresce l’intensità e il dinamismo in campo per l’Estra Pistoia che sale ancora di giri in occasione del terzo test pre-campionato, andato in scena al PalaEstra di Arezzo nello scrimmage contro la RSR Rieti. Un’amichevole da ritmi molto alti, quasi da clima regular season, visto che entrambe le squadre non si sono affatto risparmiate in termini di intensità e aggressività, proprio quello che chiedono i coach in questa fase della preparazione. Nella prima parte di gara il protagonista assoluto è Simone Zanotti che al 20’ ha già segnato la bellezza di 17 punti facendosi sentire dall’arco dei tre punti (tre triple per lui) ma anche nel pitturato. L’Estra riesce a far girare bene il pallone in attacco nonostante la difesa di Rieti (che deve fare a meno per questa occasione di Piunti e Parravicini) riesca a braccare fin dal primo palleggio Jazz Johnson. I laziali si affidano prevalentemente ad uno degli ex come Mian, mortifero nel tiro dalla lunga distanza, mentre Perry non disdegna qualche giocata spettacolare. Il primo quarto termina 27-26 con l’Estra che non trova il tiro del sorpasso proprio sulla sirena.

Nel secondo quarto prosegue l’equilibrio ma stavolta sono i biancorossi a spuntarla nel rush finale. A differenza di quanto accaduto contro Torino lo scorso sabato, la benzina del motore pistoiese rimane su livelli alti anche nel corso del terzo periodo quando anche Benetti riesce a mettersi in ritmo e Johnson sale di livello: l’Estra acquisisce un buon margine che rischia di farsi rintuzzare proprio negli ultimi secondi da Rieti ma il periodo è vinto 29-26.

Nonostante il momento della preparazione, le due squadre se le danno di santa ragione anche nel quarto periodo con Rieti che, per la prima volta nel match, allunga anche fino a +7 ma l’Estra non ci sta in nessun modo ad alzare bandiera bianca ed una tripla siderale di Johnson unitamente ad una buona presenza di Magro sotto le plance danno il quarto a Rieti per 24-23 ma, nel computo totale, Pistoia vince 97-95. Questo il tabellino della partita (parziali aggregati 27-26, 45-45, 71-74).

REAL SEBASTIANI RIETI: Williams 19, Palumbo 5, Pascolo 11, Guariglia 7, Perry 15, Piccin 6, Udom 5, Mian 25, Cicchetti ne, Paesano. All. Ciani.

ESTRA PISTOIA: Benetti 10, Gallo 8, Stoch 6, Campogrande 10, Johnson 13, Zanotti 21, Alessandrini 4, Saccaggi, Magro 4, Dellosto, Santi ne, Pinelli ne. All. Della Rosa.

La società, intanto, ha reso noto il giorno della presentazione ufficiale della squadra fissato per giovedì 4 settembre a partire dalle ore 21 al Naturart Village di via Toscana 101. Una serata speciale, ricca di passione, iniziative e sorprese che servirà per dare un ulteriore iniezione di adrenalina ed entusiasmo ai nostri ragazzi ed allo staff tecnico in vista del debutto in campionato previsto per il 21 settembre con la trasferta di Verona.

Maurizio Innocenti