L’Estra Pistoia si assicura Alessandrini. Si alternerà con Benetti nello spot di 4

Il Pistoia Basket 2000 piazza il primo vero acquisto di mercato dopo le riconferme di Lorenzo Saccaggi e Gabriele Benetti. La società biancorossa, infatti, ha sottoscritto un accordo biennale con Nicolas Alessandrini, ala in uscita da Cento. È lui "l’altro giocatore italiano complementare a Benetti come caratteristiche", ipse dixit il direttore tecnico Alberto Martelossi.

Nato a Pesaro l’8 maggio 2001, 203 centimetri per 98 kg, è cresciuto nel settore giovanile della Victoria Libertas dove è arrivato anche ad essere aggregato in prima squadra. Nella stagione 2020/21 fa il suo debutto in Serie B prima con la maglia dei Tiger Cesena e successivamente si trasferisce alla Sangiorgese (10.5 punti e 5.2 rimbalzi di media). Nel 2022/23 passa ad Orzinuovi dove si mette in evidenza sia in Serie B (9.2 punti con con il 46 per cento da due ed il 37 per cento da tre) debuttando poi nella stagione successiva sempre con i lombardi in A2 con 31 partite complessive caratterizzate da 18.4 minuti di utilizzo e poco più di 6 punti a referto. Nel passato campionato, invece, ha difeso i colori della Benedetto XIV Cento raggiungendo la salvezza con 17 minuti di media in campo, 5.5 punti e 2.6 rimbalzi.

Un’ala forte che, come aveva appunto sottolineato Martelossi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Gabriele Benetti, andrà proprio a ricoprire quel ruolo di giocatore completare allo stesso Benetti, come da volontà espressa dallo staff tecnico. Con l’arrivo di Alessandrini il ruolo di 4 è dunque coperto, ma per completare il reparto lunghi manca ancora il 5 titolare e la società sta valutando se andare su un giocatore americano, come probabile, oppure se virare su un’opzione tricolore. Se la scelta ricadesse su un lungo italiano a quel punto il giocatore americano potrebbe anche essere un 3/4 con spiccate doti fisiche e realizzative, fermo restando che il primo obiettivo rimane quello di un numero 2, che dovrà essere un giocatore con spiccate doti realizzative e di ball endling, magari con caratteristiche fisiche e tecniche anche da ala.

Tutto naturalmente dipenderà da ciò che il mercato sarà in grado di offrire, sia per quanto riguarda gli italiani che gli americani: resta alta l’attenzione sull’ex Joonas Riismaa, guardia/ala classe 2002 fresco di promozione nella massima serie con Cantù, nonché su Antonio Gallo, play classe 2000 lo scorso anno in A2 con Torino. Senza contare il fatto che strada facendo potrebbero capitare delle occasioni da cogliere al volo, tali da far cambiare i piani iniziali.

Maurizio Innocenti