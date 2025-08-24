L’Estra Pistoia tiene testa a Torino. Biancorossi ko nel secondo test

A Santa Margherita Ligure arrivano indicazioni positive per coach Tommaso Della Rosa e tutto lo staff dallo scrimmage andato in scena contro la Reale Mutua Torino, primo test, seppur non ufficiale, quindi con punteggio azzerato alla fine di ogni quarto, contro una delle avversarie nel prossimo campionato di Serie A2. Con le gambe imballate dai carichi di lavoro e dagli intensi allenamenti disputati in queste settimane, in frangenti simili il risultato è l’ultimo aspetto da guardare e considerare, tenendo presente che l’Estra Pistoia si è allenata alla Lumosquare anche nella mattinata prima di partire alla volta della Liguria.

Il tutto senza dimenticare che all’organico pistoiese manca ancora il secondo americano, che dovrà completare il roster prima dell’inizio della stagione ufficiale, mentre Torino ha già potuto sfoggiare la propria coppia Usa. Per la cronaca lo scrimmage è finito con la vittoria di Torino per 78-75 con la squadra dell’ex tecnico biancorosso Paolo Moretti che è riuscita a spuntarla nel finale. L’inizio biancorosso è stato davvero ottimo con un primo quarto condotto in maniera importante e corale. Dal secondo periodo, però, la Reale Mutua Torino, guidata dall’ex coach di Pistoia Paolo Moretti, è iniziata ad entrare nel vivo del match riuscendo a restituire, di fatto, lo stesso divario guadagnato da Pistoia nei primi 10’ di gioco. Il terzo periodo è stato quello del totale equilibrio mentre nel rush finale Torino è riuscita a conquistare l’ultimo quarto di stretta misura. Adesso domenica di riposo, poi da lunedì di nuovo in palestra per proseguire un periodo intenso di lavoro che vedrà già una nuova amichevole in programma martedì alle ore 18.30 ad Arezzo contro RSR Rieti.

Reale Mutua Torino 78 Estra Pistoia 75 Parziali: 16-25; 42-43; 58-59. REALE MUTUA TORINO: Schina 10, Bruttini 2, Allen 22, Stazzonelli 10, Massone 5, Severini 3, Teague 13, Zucca 3, Tortù 8, Romagnoli. Ne: Eruke, Paniagua. All. Moretti. ESTRA : Benetti 8, Dellosto, Stoch 3, Gallo 10, Johnson 10, Alessandrini 10, Campogrande 6, Saccaggi 16, Zanotti 6, Magro 6. Ne: Flauto, Agostini. All. Della Rosa

Maurizio Innocenti