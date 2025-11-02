L’Estra riabbraccia il tifo e punta all’impresa. Sfida alla Fortitudo in una domenica speciale

L’Estra ha bisogno di ritrovarsi e di riprendere il proprio cammino, ma è più facile a dirsi che a farsi soprattutto pensando all’impegno di questa sera contro la Fortitudo Bologna. È bene essere chiari: la gara di questa sera non è certamente la migliore possibile per tornare a fare punti. La Effe è stata costruita dalla testa ai piedi per centrare la promozione e per farlo non si è badato a spese. Un obiettivo ben diverso rispetto a quello di Pistoia che gioca per centrare la permanenza in A2. Questo inquadra bene la tipologia della sfida e tutti gli ostacoli che i biancorossi si troveranno a dover affrontare.

Le ultime prestazioni, che hanno lasciato i biancorossi a bocca asciutta in termini di punti conquistati in classifica, non hanno soddisfatto a pieno Della Rosa che, in questa sfida che si preannuncia elettrizzante con una bella cornice di pubblico come contorno, confida in un immediato cambio di rotta da parte dei suoi ragazzi in campo.

Ma sarà un match che si porterà con se anche aspetti extra campo: il ritorno, per la prima volta da avversario, di Gianluca Della Rosa (con la sfida tutta in famiglia fra fratelli giocatore-allenatore) e la presenza, sicuramente toccante e importante, della famiglia di Raffaele Marianella che ha accettato l’invito del club con l’intera tifoseria, anche quella ospite, che avrà la possibilità di stringersi attorno a loro per far sentire la vicinanza del mondo dello sport di fronte ad una tragedia senza senso come quella che ha colpito il secondo autista ucciso del pullman della Baraonda Biancorossa (stasera presente nuovamente in curva Pistoia= ucciso da un sasso nel viaggio di ritorno da Rieti lo scorso 19 ottobre.

A questo proposito, il club invita tutti gli spettatori a presentarsi con largo anticipo alla Lumosquare (i cancelli apriranno alle ore 19.30) per poter favorire le procedure di accesso agli spalti, alla luce anche delle probabili condizioni meteo non favorevoli essendo prevista pioggia, e per partecipare fattivamente ai due momenti significativi che anticiperanno la partita: a 20 minuti dalla palla a due saranno consegnati dei riconoscimenti a Gianluca Della Rosa in occasione del suo ritorno a Pistoia e, a seguire, ci sarà l’ingresso al centro del campo dei familiari di Raffaele Marianella accompagnati dal presidente Joseph David e dal patron della RSR Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli.

Maurizio Innocenti