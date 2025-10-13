Acquista il giornale
L’Estra rimonta Ruvo, ma che brividi. Un quarto questa volta può bastare

Dopo trenta minuti negativi, nell’ultimo tempino Johnson e Saccaggi guidano il rientro decisivo

di MAURIZIO INNOCENTI
13 ottobre 2025
Seneca Knight attacca Bernardo Russo (Gennari–Crifo Wines Ruvo di Puglia)

Crifo Wines

76

Estra

82

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Reale, Moody 27, Brooks 13, Jerkovic 8, Ulaneo 7; Nikolic 4, Anumba 2, Musso 3, Borra 12, Laquintana, Di Zanni ne, Granieri ne. All. Rajola.

ESTRA PISTOIA: Saccaggi 6, Johnson 25, Knight 13, Alessandrini 8, Zanotti 13; Magro 4, Dellosto 2, Gallo 11, Campogrande, Stoch. All. Della Rosa.

Arbitri: Giovannetti, Ugolini, Giovagnini.

Parziali: 25-18, 44-35, 66-55.

Note: tiri da due Ruvo 25/49, Pistoia 16/32. Tiri da tre Ruvo 5/21, Pistoia 10/28. Tiri liberi Ruvo 11/15, Pistoia 20/27. Rimbalzi Ruvo 42, Pistoia 38. Usciti per 5 falli: Ulaneo e Johnson.

L’Estra ribalta una partita che l’ha sempre vista sotto nel punteggio con un ultimo quarto da brividi e si porta a casa i due punti. Johnson e Saccaggi i protagonisti di un rientro che lascia a bocca asciutta Ruvo che vede evaporare il +11 del 30’ all’interno di un parziale (10-27) che ribalta la frittata e consegna alla squadra di Della Rosa due punti preziosi per completare la digestione del ko contro la Libertas Livorno.

La cronaca. Ruvo parte aggressiva e con un super Moody. La prima spallata arriva dopo 5’ del primo periodo quando Ruvo doppia Pistoia (16-8) che non riesce a rispondere. Il massimo vantaggio dei pugliesi si palesa nel secondo quarto: +14 (42-28) a poco più di un minuto dalla fine e questo la dice lunga sulla partita di Pistoia.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, l’Estra non riesce a trovare la quadra e allora si affida al talento di Johnson che ingaggia una sfida personale con Moody. A metà del periodo Ruvo tocca ancora il +14 (56-42). Si va all’ultimo quarto e qui cambia tutto. Ruvo tiene il +11 (72-61) a cinque dalla fine, poi si pianta. La difesa dell’Estra finalmente si sveglia, con Saccaggi che francobolla Moody e Zanotti spazza l’area. Parziale di 0-11 che porta i biancorossi in vantaggio (72-73) a poco più di due minuti dalla sirena.

L’onda lunga di Pistoia prosegue anche dopo il 5° fallo di Johnson che lo toglie dalla contesa; ci pensa capitan Saccaggi a piazzare la tripla taglia gambe del +2 (74-76) ad un minuto e mezzo dalla fine. Ai ruvesi tremano le mani. Zanotti prima e Gallo poi invece sono freddi dalla linea della carità e scrivono la parola fine al match.

Maurizio Innocenti

© Riproduzione riservata

