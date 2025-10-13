L’Estra rimonta Ruvo, ma che brividi. Un quarto questa volta può bastare

Crifo Wines

76

Estra

82

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Reale, Moody 27, Brooks 13, Jerkovic 8, Ulaneo 7; Nikolic 4, Anumba 2, Musso 3, Borra 12, Laquintana, Di Zanni ne, Granieri ne. All. Rajola.

ESTRA PISTOIA: Saccaggi 6, Johnson 25, Knight 13, Alessandrini 8, Zanotti 13; Magro 4, Dellosto 2, Gallo 11, Campogrande, Stoch. All. Della Rosa.

Arbitri: Giovannetti, Ugolini, Giovagnini.

Parziali: 25-18, 44-35, 66-55.

Note: tiri da due Ruvo 25/49, Pistoia 16/32. Tiri da tre Ruvo 5/21, Pistoia 10/28. Tiri liberi Ruvo 11/15, Pistoia 20/27. Rimbalzi Ruvo 42, Pistoia 38. Usciti per 5 falli: Ulaneo e Johnson.

L’Estra ribalta una partita che l’ha sempre vista sotto nel punteggio con un ultimo quarto da brividi e si porta a casa i due punti. Johnson e Saccaggi i protagonisti di un rientro che lascia a bocca asciutta Ruvo che vede evaporare il +11 del 30’ all’interno di un parziale (10-27) che ribalta la frittata e consegna alla squadra di Della Rosa due punti preziosi per completare la digestione del ko contro la Libertas Livorno.

La cronaca. Ruvo parte aggressiva e con un super Moody. La prima spallata arriva dopo 5’ del primo periodo quando Ruvo doppia Pistoia (16-8) che non riesce a rispondere. Il massimo vantaggio dei pugliesi si palesa nel secondo quarto: +14 (42-28) a poco più di un minuto dalla fine e questo la dice lunga sulla partita di Pistoia.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, l’Estra non riesce a trovare la quadra e allora si affida al talento di Johnson che ingaggia una sfida personale con Moody. A metà del periodo Ruvo tocca ancora il +14 (56-42). Si va all’ultimo quarto e qui cambia tutto. Ruvo tiene il +11 (72-61) a cinque dalla fine, poi si pianta. La difesa dell’Estra finalmente si sveglia, con Saccaggi che francobolla Moody e Zanotti spazza l’area. Parziale di 0-11 che porta i biancorossi in vantaggio (72-73) a poco più di due minuti dalla sirena.

L’onda lunga di Pistoia prosegue anche dopo il 5° fallo di Johnson che lo toglie dalla contesa; ci pensa capitan Saccaggi a piazzare la tripla taglia gambe del +2 (74-76) ad un minuto e mezzo dalla fine. Ai ruvesi tremano le mani. Zanotti prima e Gallo poi invece sono freddi dalla linea della carità e scrivono la parola fine al match.

Maurizio Innocenti