L’Eurobasket a Faenza. C’è Italia-Germania

Faenza è pronta a tingersi di azzurro, con la partita tra Italia e Germania in programma alle 20.30 al PalaCattani. L’incontro sarà una prova generale in vista degli Europei che si svolgeranno dal 18 al 29 giugno in Italia (Bologna è la sede stabilita), Germania, Grecia e Repubblica Ceca ed è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Le cestiste dei settori giovanili faentini hanno già avuto modo di conoscere le giocatrici ieri pomeriggio assistendo all’allenamento a porte aperte e oggi faranno il tifo sugli spalti. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito LiveTicket e si potranno acquistare anche al PalaCattani. Quella odierna sarà l’ottava volta che a Faenza si vedrà la nazionale femminile italiana: la prima risale al 20 aprile 1974 contro il Giappone e il bilancio è di sei vittorie e una sconfitta. "La nazionale femminile è la parte sana e bella dello sport – spiega il sindaco Massimo Isola – e sarà stupendo vederla giocare in un palasport come il PalaCattani che è stata la casa di molte persone alluvionate, diventando un luogo fondamentale per la città nell’emergenza per poi ritornare ad ospitare eventi sportivi. Sono certo che molte persone saranno presenti alla partita, perché Faenza è una città importante per la pallacanestro femminile e ringrazio Mario Fermi, presidente del Faenza Basket Project, per quello che sta facendo in questi anni con la sua società sia in serie A1 che a livello giovanile e per il grande aiuto che ha dato nell’organizzazione dell’evento".

L’ultima volta che la nazionale italiana femminile ha giocato a Faenza è stato il 14 novembre 2021 contro il Lussemburgo e nell’occasione Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, diede un premio alla carriera a Simona Ballardini. Anche questa sera sarà sugli spalti del PalaCattani. "Faenza è una città che si è rialzata dopo il dramma dell’alluvione che l’ha colpita tre volte – sottolinea Petrucci – ed è bello che la nazionale possa giocare in un impianto come il PalaCattani che è stato molto importante in quei mesi difficili. Con questo partita vogliamo portare i valori dello sport, che non sono quelli visti pochi giorni fa a Rimini in un incontro giovanile dove ci sono stati insulti razzisti contro una giocatrice da parte di una mamma che era sugli spalti, ma il voler stare insieme e condividere tante emozioni divertendosi. Lo sport è stupendo e ha valori fondamentali e non dobbiamo mai dimenticarlo".