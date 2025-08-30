L’evento. Addio al basket di Giammarco Olleia capitano rossoblù protagonista di mille battaglie. Presenti personaggi che hanno fatto la storia come Rino Tomasiello e Daniele Casadei

Tutto è pronto per l’evento tanto atteso. Questa sera alle 18 (inizio partita alle 18.30) in Piazzetta Don Perucatti si ritroveranno tanti ex virtussini, protagonisti di promozioni, salvezze e grandi stagioni, per la gara di addio al basket di Gianmarco Olleia, il capitano di mille battaglie che ha deciso durante la stagione scorsa di appendere definitivamente le scarpe al chiodo. Un momento fortemente voluto dal ragazzo e dalla società senese che riporterà a Siena tanti giocatori e allenatori che hanno fatto la storia recente della Virtus.

Due nomi su tutti: Rino Tomasiello e Daniele Casadei, che hanno consentito alla società rossoblù di toccare il punto più alto della propria storia, ma anche Filippo Alessandri, Marco Portannese, Marco Cucco, Riccardo Rovere. E poi i compagni più recenti: Bartoletti, Imbró, Simeoli, Braccagni e tanti altri ex compagni che Olleia ha voluto con sé nel passo di addio alla palla a spicchi.

La partita, che sarà una sorta di esibizione tra squadra rossa e squadra blu, vedrà la presenza di tre allenatori per parte: Vezzosi, Tozzi, Spinellio, Braccagni, Evangelisti e Ricci che sono insieme all’indisponibile Ceccarelli i coach più significativi per la carriera di Olleia.

Sicuramente le emozioni non mancheranno in una serata che si annuncia molto partecipata (ingresso gratuito) così come ci sarà spazio per un momento di ricordo di un grande virtussino scomparso proprio pochi giorni fa, l’indimenticabile Cesare Mannini, ex dirigente, direttore sportivo, accompagnatore che ha fatto la storia della Virtus scomparso all’età di 90 anni.