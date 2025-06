L’evento organizzato da Carlton Myers. SandRimini, primi canestri a due passi dal mare

Il basket si gioca a due passi dal mare con la terza edizione di SandRimini, l’evento sportivo lanciato da Carlton Myers per ricordare l’amico Sandro Bucchi. Una tre giorni di eventi iniziata ieri, tra incontri di pallacanestro 3 contro 3, musica, 63 squadre iscritte per lo street basket e una parata di stelle dello sport e non solo, da Basile, Gazzoli, lo stesso Myers e tanti altri che arriveranno a Rimini. L’arena centrale è il coloratissimo ‘Rimini beach court’ di piazzale Kennedy in cui da ieri sono iniziate le prime sfide dedicate agli under, gli adulti e gli atleti disabili. A rompere il ghiaccio sono stati proprio gli under 17 che dalle 16.30 di ieri sono scesi in campo per sfidarsi a colpi di canestro; a seguire poi le squadre in carrozzina. Neanche il caldo ha fermato i giovani atleti che hanno acceso per primi l’evento, dandosi del filo da torcere sotto gli occhi di tantissimi spettatori, venuti in piazzale Kennedy per l’evento. Ma gli appuntamenti continuano anche oggi con il turno degli under 15 in mattinata, poi nel pomeriggio i tornei Fip maschili e femminili, le semifinali e le finali del torneo in carrozzina e infine la gara delle schiacciate e del tiro da tre. Gran finale domani con il torneo di mini basket degli under 13 e la competizione open maschile in serata. Presenze fisse nei tre giorni di SandRimini i grandi campioni di basket e tanti vip, dallo storico avversario in campo di Myers, Sasha Danilovic, diventato poi suo grande amico, fino a Gianluca Basile, pilastro della Fortitudo e della Nazionale di basket. Insieme a loro l’ex cestista Tommaso Marino, Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Gianluca Gazzoli di radio Deejay e Javier Martinez, pallavolista argentino apparso in vari reality italiani. Myers e i suoi amici oggi alle 18.30 regaleranno un’esibizione sulla spiaggia del Bagno 26.

Federico Tommasini