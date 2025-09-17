L’ex Bernardi sulla strada della Rinascita: "Rimini forte, l’Urania vuole crescere ancora"

C’è subito in ex sulla strada della Dole per la prima giornata di campionato. Sabato sera, a Milano, i biancorossi ritroveranno Marco Bernardi, preparatore atletico del gruppo fino a due anni fa e per il secondo anno nello staff dell’Urania. Bernardi è ‘strenght and conditioning coach’ della Wegreenit e ritrova con piacere alcuni vecchi compagni di viaggio. "Tomassini, Simioni, ma anche tutte le persone che lavorano attorno a partire da Paolo Carasso e Davide Turci – dichiara l’ex di turno – Li saluterò con piacere. Aspettavo la partita con Rimini, un anno fa è arrivata alla quarta giornata, questa volta subito all’esordio. Ho tantissimo entusiasmo nel ritrovare Rbr, non vedo l’ora di rivedere persone con cui ho sempre avuto un bellissimo rapporto". Bernardi non fa mistero di aver trovato a Milano un ottimo ambiente in cui lavorare.

"Sono contentissimo della conferma – spiega lui –. Ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro. C’è sintonia totale con coach e staff, lavoriamo quotidianamente coi giocatori per far avere loro tutto quello di cui hanno bisogno per dare il meglio". La star della squadra rimane Alessandro Gentile, una bandiera del basket azzurro che ancora brilla forte, ma la Wegreenit ha confermato anche altri italiani importanti come Amato e Cavallero. "Giocatori importantissimi, bello che siano rimasti – continua Bernardi –. Ne sono arrivati anche di nuovi: c’è da trovare la giusta intesa, ma è normale in un periodo di prestagione come questo. Lavoriamo con un bellissimo gruppo, l’intensità è sempre molto alta. Dal mio punto di vista, per quel che riguarda il mio lavoro, direi che forse l’anno scorso eravamo un po’ più pesanti a livello di forza, mentre quest’anno c’è più uniformità e anche un po’ più di atletismo, di dinamismo".

Gli obiettivi sono quelli di proseguire in un percorso di crescita che l’anno scorso ha raggiunto una tappa molto importante, vista la qualificazione diretta ai playoff. "L’idea è sempre quella di dare il massimo, di arrivare fino a dove possiamo. Dare il mille per mille in ogni partita. L’obbiettivo è arrivare a fare i playoff o i play-in, nella consapevolezza di vivere in un campionato di livello altissimo e pieno di squadre competitive. Rimini? La stagione dell’anno scorso è stata fantastica, faccio i complimenti a tutti. Squadra molto bella e forte. Quest’anno sarà là in alto a dire la sua, ne sono certo. Auguro il meglio a tutti". Va ricordato, i biglietti per la partita di sabato a Milano vanno acquistati entro venerdì alle 19 (piattaforma Vivaticket), come da recenti disposizioni.

Loriano Zannoni