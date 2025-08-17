L’Halley accende i motori. C’è il raduno della squadra

Ultimo giorno di vacanza, oggi, in casa Halley Matelica. I biancorossi aprono domani la nuova stagione con il raduno che si tiene nei locali della Fondazione Il Vallato, a Matelica. Alle 17.30 si tiene la consueta conferenza stampa di presentazione, cui seguirà l’incontro tra squadra, staff tecnico e dirigenza per la consegna dei materiali e una prima presa di contatto. Alle 19 ci si sposta al vicino Miobar per un aperitivo aperto anche ai tifosi per conoscersi e trascorrere qualche ora in serenità. Poi la preparazione vera e propria prenderà il via martedì al ritmo di doppie sedute tra basket e atletica per un paio di settimane. Intanto si accendono i motori pure del vivaio. La pietra angolare della "cantera" Halley resta Andrea Pecchia. In cima alla piramide c’è l’Under 19 Gold, che con gran parte del suo gruppo troverà posto anche nella Halley-2 ai nastri di partenza della Divisione regionale 1. Alla guida ci sarà ancora Fabio Frattali, che lavorerà a stretto contatto con Giorgio Palantrani, vice di coach Trullo in prima squadra. Si sdoppia l’Under 17 che giocherà per il terzo anno consecutivo il torneo di Eccellenza, con coach Andrea Pecchia, e avrà una "squadra B", con in panchina Leonardo Fianchini, che parteciperà al campionato regionale. Pure l’Under 15, allenata da Pecchia, fa un salto di qualità con l’ingresso nel campionato di Eccellenza. Completano il quadro l’Under 14, con coach Fianchini, e l’Under 13, con al timone Francesco Cocciale. Infine il settore del minibasket guidato da Luca Sforza.

m. g.