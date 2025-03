L’Halley all’assalto della vetta: "Sarà un esame con la Carver"

La Halley Matelica affila le armi in vista del big match di domani contro la Carver Roma (ore 18 al palasport di Castelraimondo), formazione che comanda la classifica con due punti di vantaggio sulla Vigor. "È un gruppo che in larga parte sta insieme da parecchio tempo – spiega Andrea Arnaldo (foto), uno dei protagonisti di questo avvio di Play In Gold – per cui la chimica di squadra sarà ben diversa rispetto a compagini come la nostra che stanno insieme da sei mesi. Stare insieme per 2 o 3 anni, affrontare diversi campionati insieme, aiuta moltissimo a cementarsi. La Carver Roma è mediamente alta e senza dubbio molto fisica. In casa hanno perso pochissimo, come noi del resto: vedremo se riusciremo a far valere il nostro di fattore campo, di sicuro sarà una partita tosta". Con questo big match il Play In Gold entra nel vivo e sembra sempre più chiaro quanto fosse simile il livello dei due "vecchi" gironi F ed E. "Qualche risultato delle prime due giornate mi ha sorpreso – dice Andrea Arnaldo –, penso ad esempio alla vittoria della Stella Ebk a Porto Recanati, un campo difficilissimo. Quello che si è visto finora fa intendere che le squadre che andiamo ad affrontare ora non sono da meno di quelle contro cui abbiamo battagliato nella prima fase. Vedo un livello molto omogeneo".

m. g.