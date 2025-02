L’Halley riceve la Carver Roma: "Un successo per raggiungerla in vetta"

La Halley Matelica mantiene il ritmo delle prime della classe, grazie al successo interno contro gli Amatori Pescara, e consolida il secondo posto in coabitazione con l’Italservice Pesaro a -2 dalla capolista Carver Roma. E saranno proprio i capitolini, domenica, ad arrivare a Castelraimondo per una partita che sa già di match-chiave in ottica play off. Ecco intanto il pensiero di coach Antonio Trullo: "Contro Pescara abbiamo dovuto stravolgere un po’ le rotazioni vista l’assenza di Zanzottera e qualche problema di falli, ma siamo stati avanti per 39 minuti e 56 secondi, per cui credo che la vittoria sia meritata. Potevamo fare qualcosa di meglio nel secondo quarto per chiudere prima il match, però sono contento perché l’importante era vincere. Nel quarto periodo abbiamo segnato solo 10 punti e questo è figlio della fatica accumulata. Abbiamo tirato tanto da 3 e siamo arrivati alla fine un po’ sulle gambe, anche Eliantonio ha avuto un piccolo problema per cui abbiamo ruotato sostanzialmente in 7. Ora sotto con la Carver, una squadra che ha dimostrato il suo valore giocandosela alla pari con Recanati e battendo bene Ozzano: sarà una grande partita, senza dubbio difficile, che però cercheremo di vincere per agganciare la vetta, con la speranza di poter recuperare Zanzottera".

m. g.