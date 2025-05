Libero Basket Siena elimina Pallacanestro Grosseto dai playoff di Divisione 2

Il Libero Basket Siena mette fine alla corsa playoff della Pallacanestro Grosseto in Divisione 2. La formazione grossetana cede in casa 68-63 contro i senesi che vincono 2-1 la serie. La Pallacanestro Grosseto non riesce a tenere testa al Libero Basket, con qualche errore di troppo sotto canestro e una difesa poco efficace, anche se al terzo quarto c’era perfetta parità: 45 a 45. Ultimo periodo giocato per cercare di restare aggrappati alla voglia di vincere ma, con una percentuale stellare dall’arco dei tre punti, gli ospiti hanno la meglio, meritatamente. Grossetani sconfitti di fronte al pubblico di casa che è stato spettacolare, spingendo la squadra dal primo all’ultimo secondo. "Si chiude una stagione molto positiva. Siamo stati bravi – commenta il presidente Luca Giannini – conducendo un campionato di vertice e centrando l’obiettivo dei playoff che da anni mancava". Pallacanestro Grosseto: Ciacci 4, Terrosi 8, Casanova 9, Franzese 2, Bambini 11, Barabesi 5, Zucchini 10, Perfetti 3, Draghetti 5, Tinti 6, Erman, Rustici.