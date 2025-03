Libertas-Avellino 83-66, agli amaranto torna il sorriso

Livorno, 2 marzo 2025 – Buona la prima per la Libertas Livorno sotto la guida del nuovo coach Gennaro Di Carlo e sotto la gestione (non ancora ufficiale) del nuovo presidente Marco Benvenuti.

Gli amaranto davanti ai propri tifosi battono Avellino con un netto 83-66 e interrompono una striscia di sconfitte lunga sei gare, ritrovando una vittoria che mancava da gennaio. Gli amaranto mettono subito le cose in chiaro e scappano sul +12 (16-4), riuscendo sempre a rispondere a Mussini, unico giocatore ispirato degli irpini, fino a chiudere il primo quarto sul 29-15. Nella seconda frazione i ragazzi di Di Carlo non si fermano e guidata dalla verve di Banks e Hooker chiudono a metà gara sul +21 (53-34). Dopo un terzo quarto in cui i padroni di casa concedono solo 10 punti e scappano sul +31, l’ultimo quarto è pura passerella e Avellino riesce a rendere meno amaro il finale, chiudendo sull’83-66.

Il migliore in campo è Adrian Banks, autore di 22 punti tirando con oltre il 50% dal campo (7/12), ma va sottolineata anche la prestazione di Quinton Hooker che chiude con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Per i campani si salva solo Mussini, capace di segnare 16 punti con solo 8 tiri e giocando appena 26 minuti. Un successo fondamentale per i labronici in una giornata in cui tra le squadre in zona playout hanno perso solo Nardò e Vigevano.

Il tabellino

LIBERTAS LIVORNO: Italiano 12, Allinei 8, Filloy 3, Buca 10, Fratto 4, Banks 22, Tozzi 2, Hooker 13, Bargnesi 4, Fantoni 5. All.: Di Carlo

AVELLINO BASKET: Nikolic 10, Earlington 9, Sabatino 6, Lewis 10, Jurkatamm 7, Chinellato 5, Verazzo 3. All.: Crotti