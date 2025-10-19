Libertas, vittoria di cuore: battuto Bergamo in casa

Livorno, 19 ottobre 2025 – Festa al Modigliani Forum per la Libertas Livorno che vince una partita non adatta ai deboli di cuore per 75-72 e tornano al successo dopo il ko di Torino. Il primo quarto si chiude sul 22-20 per la formazione amaranto che trova un Valentini tirato a lucido e in formato assist-man. Il 7 di casa segna 5 punti, innesca Possamai e prende per mano i suoi. Bergamo resta in scia e non perde terreno. Il secondo quarto è da dimenticare per Filloy e soci che incassano un parziale di 11-22 dopo esser andati sotto, perdono terreno e vanno negli spogliatoi sotto di 9 punti. Nel tiro dalla lunga distanza abita la differenza sostanziale, con la Libertas che fa registrare un negativo 2/13 e il tabellino recita 33-42. Al rientro in campo la Libertas cerca di dar vigore alla manovra. La mira da 3 punti è però ancora deficitaria, 2/21 in 30’ di partita. Il roster amaranto è comunque più vivace, soprattutto con Tiby, e tenta di contenere le folate di Bergamo che in termini di precisione appare più costante grazie a Loro e Harrison e dopo 30 minuti il parziale è 51-55. L’ultimo quarto è un’altalena di emozioni con l’aggancio della Libertas e gli ospiti che non ci stanno, partono sorpassi e controsorpassi prima del libero di Woodson per il temporaneo +4 (68-64) a 1’53» dalla fine. Bergamo però non molla e nel finale ci crede. Arriva a pochi istanti dalla sirena sul -3, ma vince la Libertas.