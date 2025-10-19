Acquista il giornale
Libertas, vittoria di cuore: battuto Bergamo in casa

Gli amaranto riescono a strappare un successo importantissimo

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Un momento della sfida del Modigliani Forum (Foto Novi)

Un momento della sfida del Modigliani Forum (Foto Novi)

Livorno, 19 ottobre 2025 – Festa al Modigliani Forum per la Libertas Livorno che vince una partita non adatta ai deboli di cuore per 75-72 e tornano al successo dopo il ko di Torino. Il primo quarto si chiude sul 22-20 per la formazione amaranto che trova un Valentini tirato a lucido e in formato assist-man. Il 7 di casa segna 5 punti, innesca Possamai e prende per mano i suoi. Bergamo resta in scia e non perde terreno. Il secondo quarto è da dimenticare per Filloy e soci che incassano un parziale di 11-22 dopo esser andati sotto, perdono terreno e vanno negli spogliatoi sotto di 9 punti. Nel tiro dalla lunga distanza abita la differenza sostanziale, con la Libertas che fa registrare un negativo 2/13 e il tabellino recita 33-42. Al rientro in campo la Libertas cerca di dar vigore alla manovra. La mira da 3 punti è però ancora deficitaria, 2/21 in 30’ di partita. Il roster amaranto è comunque più vivace, soprattutto con Tiby, e tenta di contenere le folate di Bergamo che in termini di precisione appare più costante grazie a Loro e Harrison e dopo 30 minuti il parziale è 51-55. L’ultimo quarto è un’altalena di emozioni con l’aggancio della Libertas e gli ospiti che non ci stanno, partono sorpassi e controsorpassi prima del libero di Woodson per il temporaneo +4 (68-64) a 1’53» dalla fine. Bergamo però non molla e nel finale ci crede. Arriva a pochi istanti dalla sirena sul -3, ma vince la Libertas.

