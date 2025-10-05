Libertas-Brindisi 67-62, serata da sogno per gli amaranto

Livorno, 5 ottobre 2025 – La Libertas si regala una serata da sogno alla prima stagionale al Modigliani Forum, dove al termine di una partita tiratissima ha battuto 67-62 la Valtur Brindisi, squadra finora imbattuta con all’attivo due successi ottenuti con 30 e 28 punti di scarto.

Una vittoria incredibile portata a casa al termine di una partita fatta di sorpassi e controsorpassi in cui gli amaranto si sono trovati sotto anche di 10 punti a fine terzo quarto (45-55).

L’avvio offensivo di entrambe le squadre è pessimo e il 22-24 dell’intervallo lungo lo certifica, con un secondo quarto terminato 7-11, parziale difficile da vedere a questi livelli. I pugliesi sembrano avere la meglio nel terzo quarto quando guidati da Copeland segnano 31 punti (contro i 26 della Libertas) e si portano sul +7 a dieci minuti dalla fine della gara.

Nell’ultimo parziale però gli amaranto spinti dal pubblico del Modigliani Forum piazzano un 11-0 che ribalta il risultato poco oltre la metà del quarto e permettono ai tifosi di festeggiare un successo che ha del clamoroso. Il migliore per gli uomini di Andrea Diana è ancora Tiby con 20 punti e 8 rimbalzi, ben supportato da Woodson, autore di 15 punti. L’eroe è però Piccoli con la tripla del 62-59 che ha indirizzato il finale di gara.

Una vittoria bellissima per la Libertas che con questi due punti si issa nelle zone nobili della classifica, dove con prestazioni di questo tipo potrà restare a lungo.

IL TABELLINO

Libertas Livorno 1947 - Valtur Brindisi 67-62

(15-13, 7-11, 26-31, 19-7)

Libertas Livorno 1947: Matt Tiby 20 (6/9, 2/6), Avery Woodson 15 (2/7, 3/9), Fabio Valentini 11 (0/0, 2/6), Matteo Piccoli 7 (0/3, 2/3), Niccolo Filoni 5 (1/1, 1/2), Ariel Filloy 4 (1/2, 0/4), Tommaso Fantoni 3 (0/1, 0/0), Luca Tozzi 2 (0/1, 0/1), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Matt Tiby, Matteo Piccoli 8) - Assist: 12 (Matt Tiby, Ariel Filloy, Tommaso Fantoni, Luca Tozzi, Luca Possamai 2).

Valtur Brindisi: Ethan Esposito 19 (7/10, 0/1), Zach Copeland 18 (2/7, 4/11), Giovanni Vildera 9 (4/8, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/1), Andrea Cinciarini 4 (2/6, 0/1), Aristide Mouaha 3 (0/1, 1/1), Gabriele Miani 2 (1/6, 0/2), Lorenzo Maspero 2 (1/2, 0/3), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/1), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0)

Daniele Mazzi