Basket, la Libertas si arrende alla Fortitudo Bologna. Ora testa ai playout

Livorno, 28 aprile 2025 – La Libertas Livorno, ormai certa del fattore campo ai playout, perde 66-71 al Modigliani Forum contro la Fortitudo Bologna. Una sconfitta non troppo dolorosa per la Libertas, che con la sconfitta di Cremona e le vittorie di Vigevano e Nardò, chiude al diciassettesimo posto e affronterà i lombardi nei playout, nella rivincita delle serie che due anni fa portò Vigevano in A2.

Il primo quarto è pessimo per gli amaranto che dopo quattro minuti di equilibrio subiscono un 3-13 di parziale che porta il punteggio sul 9-21 dopo dieci minuti, ma un controparziale di 6-0 dopo la pausa riaccende il Modigliani Forum. Bologna reagisce con la qualità di Vencato e Aradori e riesce a chiudere avanti di 11 (27-38) all’intervallo lungo. Il terzo quarto della Libertas è spettacolare e a metà parziale arriva il sorpasso con un canestro di Buca (48-46), per poi chiudere sul 55-53 a dieci dalla fine.

L’ultimo quarto è combattutissimo con gli ospiti che provano a scappare sul + 4 (56-60) per poi subire il controsorpasso degli amaranto concretizzato da una tripla di Filloy (66-65). Nei minuti finali però si inceppa l’attacco di casa e le triple di Aradori e Gabriel nel finale indirizzano la partita, chiusa dalla Fortitudo sul 66-71.

Adesso per la Libertas di coach Gennaro Di Carlo ci sono alcuni giorni per preparare le cinque sfide contro Vigevano, un avversario che in passato ha regalato delusioni ai tifosi amaranto, ma che in questa stagione è stata già battuta e dovrà vincere al PalaMacchia per costringere alla retrocessione i labronici.

Bi.Emme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna 66-71 (9-21, 18-17, 28-15, 11-18)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Quinton Hooker 23 (3/7, 4/8), Adrian Banks 17 (6/10, 0/7), Nazzareno Italiano 8 (4/5, 0/3), Ariel Filloy 8 (1/1, 2/9), Dorin Buca 5 (2/4, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/2), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/1), Tommaso Fantoni 1 (0/2, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 44 9 + 35 (Dorin Buca 11) - Assist: 11 (Quinton Hooker 5)

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 21 (1/2, 5/9), Kenny Gabriel 20 (1/4, 5/11), Luca Vencato 7 (2/3, 0/1), Fabio Mian 7 (0/0, 2/8), Deshawn Freeman 6 (2/6, 0/0), Alessandro Panni 5 (1/1, 1/3), Riccardo Bolpin 3 (1/3, 0/3), Marco Cusin 2 (1/2, 0/1), Leonardo Battistini 0 (0/1, 0/0), Leo Menalo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 38 3 + 35 (Kenny Gabriel, Deshawn Freeman 9) - Assist: 14 (Luca Vencato 5)