Libertas Lucca conquista il terzo posto e si prepara ai playoff contro Lions Montemurlo

Studio Arcadia

54

Libertas

79

STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Carducci 9, Tracchi 8, Magnolfi, M. Sparapani 11, Bucciantini, G. Sparapani, Barontini 4, Angiolini 4, Papi 8, Brunetti, Mannucci 10, Agostini. All.: Gistri.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 4, Morello 7, Donati 10, Russo 13, Brunelli, Lorenzi 11, Bonfanti, Fracassini 6, Piercecchi 8, Guidi 19, Rivi 1. All.: Piochi.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Cavasin di Rosignano Marittimo.

Note: parziali 11-18, 28-43, 39-56.

CAMPIGLIA MARITTIMA - La Libertas raggiunge l’obiettivo del terzo posto e, adesso, in gara uno dei play-off, affronterà Lions Montemurlo. I biancorossi hanno giocato contro uno Studio Arcadia Valdicornia che non aveva più niente da chiedere a questo campionato, ma che, comunque, voleva chiudere nel migliore dei modi la stagione davanti al proprio pubblico.

La Libertas è partita subito con il piede giusto ed è passata a condurre il primo quarto per 11-18. Nel secondo quarto il roster di Piochi ipoteca già il successo, andando al riposo sul 28-43. Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi riescono a gestire il vantaggio rassicurante, nonostante Valdicornia provi a riportasi sotto, ma anche il terzo periodo si chiude sul 39-56. Nell’ultimo quarto la Libertas riesce ancora ad incrementare e a portare a casa questa vittoria importante che consente di chiudere la regular season al terzo posto. Un piazzamento meritato ed ottenuto con grande caparbietà e grinta. E, adesso, ci sarà da pensare ai playoff.

"Ci siamo approcciati bene – ha spiegato Piochi – , sia a livello mentale che agonistico. Davanti ci trovavamo una formazione ormai appagata, in un ambiente, però, caldo, che ci tenteva, però, a fare bene davanti al proprio pubblico. Un roster che, in casa, ha sempre segnato molto, ma che noi siamo stati bravi a contenere. I ragazzi, ancora una volta, hanno dimostrato carattere e grinta. Da questa partita dipendeva il nostro piazzamento in classifica al terzo posto e siamo riusciti a conquistarlo meritatamente. Adesso cercheremo di preparare gara uno contro Lions Montemurlo, un bell’accoppiamento interessante".

Gara uno, sabato, si dovrebbe giocare al "Palatagliate", ma bisognerà aspettare il comunicato ufficiale.

Al. Lomb.