Libertas Lucca supera Lions Montemurlo e vola in semifinale contro Audace Pescia

Libertas 68 Lions 57

LIBERTAS LUCCA: Magrini 22, Tonacci, Morello 2, Giusti 5, Donati 4, Russo 10, Mattei ne, Lorenzi 14, Fracassini 6, Piercecchi 1, Guidi 4. All.: Piochi.

LIONS MONTEMURLO: Vettori, Mucci 3, Vettori 6, Pagnini, Guerriero 2, Vannoni, Guazzini 4, Zardo 4, Salute 6, Lunardi 17, Toffetti 4. All.: Piperno.

Arbitri: Labed di Firenze e Marini di Pisa.

Note: parziali 17-19, 37-29, 52-45.

LUCCA - La Libertas batte il Lions Montemurlo in gara tre e, sabato, affronterà in semifinale la Cestistica Audace Pescia.

I biancorossi partono un po’ contratti e gli ospiti provano ad approfittarne, chiudendo il primo quarto sul 17-19. Nel secondo la Libertas riesce a ribaltare subito l’inerzia del match e si va al riposo sul 37-29. Al rientro i padroni di casa, nonostante il Lions provi a rimanere in partita, riescono a gestire il vantaggio, incrementandolo fino al 52-45. Nell’ultimo quarto è una fase di gestione del match, con una buona difesa ed un attacco attento.

"Abbiamo – ha commentato Piochi – approcciato bene, anche se siamo partiti un po’ contratti ed abbiamo permesso a Montemurlo di chiudere avanti. Siamo stati bravi a livello mentale ed intensi su entrambi i lati del rettangolo a tenere botta, chiudendo avanti all’intervallo. Nell’ultimo quarto siamo rimasti concentrati e siamo stati bravi a restare compatti ed uniti, cercando di allungare per chiudere la partita. Adesso ci aspetta la semifinale contro Audace Pescia: andremo a giocare gara 1 sul loro parquet, visto che si sono classificati in regular season al secondo posto. Cercheremo di preparare al meglio questo match in settimana". Al. Lomb.