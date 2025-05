Libertas Lucca vince contro Cestistica Audace Pescia e si prepara per la decisiva gara 3

Libertas 83Cestistica Audace 80

LIBERTAS LUCCA: Magrini 19, Tonacci 4, Morello 3, Giusti, Donati 2, Russo 12, Lorenzi 3, Fracassini 16, Piercecchi 5, Guidi 18, Rivi 1. All.: Piochi.CESTISTICA AUDACE PESCIA: Ulivieri 1, Rosi, Ghera 15, Sodini 16, Ciervo, Gamba, Lulli 15, Bini 6, Niccolai 7, Taylor 13, Pinzani 7. All.: Giuntoli.Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino e Borgioli di Massa.Note: parziali 19-19, 36-27, 61-49.

LUCCA - La Libertas si giocherà l’accesso alla finale play-off in gara 3, domani, alle 18, al "Palaborrelli"; stessa sorte toccherà all’altra semifinale tra Cerretese ed Ineos Manufactoring Sei Rose. I biancorossi hanno superato, al "Palatagliate", al termine di una sfida molto combattuta, la Cestistica Audace Pescia, pareggiando, così, i conti e portando la decisione a gara 3.

Il primo quarto si apre su ritmi elevati, con i due roster che si affrontano a viso aperto e rispondono punto a punto, chiudendo in perfetta parità: 19-19. Nel secondo la Libertas riesce ad effettuare il sorpasso e passa a condurre il match, gestendo il vantaggio e, alla fine, si va al riposo sul 36-27.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, i ragazzi di Piochi hanno continuato a giocare, attaccando in tutte le parti del parquet e con molta attenzione in difesa ed anche il terzo quarto si è concluso sul 61-49. Nell’ultimo periodo Pescia prova a riportarsi sotto e si avvicina pericolosamente ai biancorossi che, con la grinta giusta, riescono a pareggiare i conti e, adesso, si giocheranno il tutto per tutto nella "bella".

"E’ stato un match – ha analizzato Piochi – che, per ritmo, intensità e cornice di pubblico è stata di gara superiore. Abbiamo approcciato bene la partita, toccando, nel secondo quarto, il più venti e giocando una grande pallacanestro. Nell’ultimo quarto i nostri avversari, a pochi minuti dalla fine, erano rientrati fino al meno uno, ma Russo ha ristabilito subito le distanze".

"Domani – ha concluso il coach – andiamo a Pescia in un clima caldissimo. Mi aspetto un’altra sfida tosta e difficile, con ritmo ed intensità elevati e noi dovremo essere bravi a compattarci e a sbagliare niente, rimanendo concentrati per tutti i 40’, senza sbavature in difesa. Sarà una gara da dentro o fuori e noi faremo di tutto per farci trovare pronti, per portare a casa la partita ed accedere alla finale, con il fattore campo a nostro favore".

Alessia Lombardi