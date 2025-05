Libertas obbligata a vincere contro Cestistica Audace Pescia in gara 2 dei play-off

La Libertas è obbligata a vincere, questa sera, alle 21.15, in gara "2", al "Palatagliate", contro Cestistica Audace Pescia, per sperare, poi, di giocarsi l’accesso alla finale play-off in gara "3", in programma, eventualmente, domenica, alle 18, al "Palaborrelli".

I ragazzi di Piochi arrivano dalla sconfitta esterna per 64-57, al termine di una sfida dai due volti, dove i biancorossi hanno iniziato bene, ma, poi, si sono dovuti arrendere alla forza di Pescia che, alla lunga, è riuscita ad imporre il proprio gioco, portando a casa gara "1".

Durante questa settimana il roster allenato da Piochi ha cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento fondamentale per il prosieguo della stagione: infatti, in caso di vittoria nella serie, chi passerà in finale si giocherà la promozione in serie "C". In caso di sconfitta la stagione della Libertas si chiuderebbe questa sera. E, proprio vista l’importanza del match, i biancorossi hanno l’obbligo di provarci fino alla fine per cercare di portare a casa il successo.

"E’ un match – ha commentato Piochi – da dentro o fuori, dove non possiamo assolutamente sbagliare. Dovremo essere più cinici in attacco e più bravi ed attenti a punire le loro disattenzioni, rimanendo concentrati per tutti e quaranta minuti in difesa. Dovremo cercare di prendere energia e di recuperare canestri facili in attacco, per provare ad allungare la serie a gara 3. I ragazzi se lo meriterebbero, perché si troveranno di fronte due squadre di ottimo valore, che hanno fatto un ottimo percorso. Faremo di tutto per farci trovare pronti. Dovremo essere bravi a limitare un paio di giocatori della Cestistica Audace Pescia che, in gara 1, hanno fatto male ed essere bravi anche a non far esaltare altri giocatori che, nella precedente, siamo riusciti ad arginare".

"I ragazzi – conclude Piochi – durante la settimana si sono preparati nel migliore dei modi, allenandosi con grande intensità e cattiveria. Sono certo che daranno il massimo e che faranno una grande partita".

Gara due della semifinale play-off tra Libertas e Cestistica Audace Pescia sarà diretta da Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino e Niccolò Borgioli di Massa.

Alessia Lombardi