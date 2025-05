Libertas sfida Cestistica Audace Pescia nella semifinale play-off per la promozione in serie C

Si gioca domani, alle 18, gara 1 della semifinale play-off di Divisione regionale "1". La Libertas affronterà in trasferta, al "Palaborrelli", la Cestistica Audace Pescia per provare a continuare il proprio cammino e cercare di giocarsi, poi, il tutto per tutto nella finale e provare a centrare la promozione in serie "C". Nell’altra semifinale si affronteranno Ineos Manufactoring Sei Rose e Cerretese e, da qui, uscirà l’altra finalista. I ragazzi della Libertas sono consapevoli dell’importanza della posta in palio e l’obiettivo, arrivati a questa fase finale della stagione, è quello di chiudere la contesa già in gara 1 e gara 2. Ma non sarà facile, vista la caratura dell’avversario che si troveranno di fronte.

"Sarà una gara uno – ha commentato Piochi – molto importante. Sappiamo del peso della posta in palio e, per questo, dovremo essere molto bravi a scendere sul parquet con il piglio giusto. Sarà un match molto combattuto e noi dovremo essere bravi a limitare i loro giocatori migliori ed imporre i nostri ritmi, sia offensivi che difensivi. Bisognerà cercare anche di avere meno black-out possibili e, soprattutto, ridurre al minimo ogni errore. Proprio da questo i nostri avversari potrebbero trovare ai nostri avversari canestri facili che potrebbero spronarli a fare ancora meglio".

"Noi, durante questa settimana – ha aggiunto il coach – abbiamo cercato di allenarci nel miglior modo possibile, analizzando i nostri errori e provando a correggerli. Siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile ed anche gara due, giovedì, al “Palatagliate”, alle 21.15, sarà fondamentale. Intanto, però, dobbiamo pensare a gara uno, a dare il massimo, cercando di giocare una partita pressochè perfetta. Poi inizieremo a pensare all’altra sfida".

Gli arbitri di domani saranno Bedilu Pucciarelli di Cascina e Samuele Collina di Montemulo.

Alessia Lombardi