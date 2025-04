Libertas sfida Studio Arcadia Valdicornia per il terzo posto al Palamontale

Gara fondamentale per la Libertas che, contro lo Studio Arcadia Valdicornia, al "Palamontale" di Campiglia Marittima alle 18, si gioca il terzo posto. I ragazzi di Piochi, con una vittoria, conquisterebbero matematicamente la terza piazza, andando, così, a giocare i play-off da testa di serie. Un campionato, quello dei biancorossi, costruito prevalentemente tra le mura amiche, dove sono arrivati successi importanti, ma anche in trasferta non sono mancate le soddisfazioni.

Quella di domani, alle 18, posticipata per i funerali di Papa Francesco, sarà, quindi, una gara importante per i biancorossi, al cospetto di un roster che, ormai, non ha più niente da chiedere a questa regular season. L’obiettivo è di tornare a casa con i due punti ed una vittoria che fa morale, in vista dell’inizio dei play-off che, come sempre, saranno molto insidiosi. Piochi ed i suoi ragazzi lo sanno bene e, per questo motivo, hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida, cercando, poi, di concentrarsi sugli spareggi.

"Affronteremo – ha commentato Piochi – una squadra con molto talento e con giocatori importanti e che non ha più niente da chiedere alla classifica. Sarà un’ottima partita per metterci alla prova con un roster importante che può contare su giocatori di categoria superiore: come il playmaker Tacchi e l’esterno Agostini; è una squadra che è in grado di produrre tanti punti. Dovremo cercare di imporre ritmo difensivo ed offensivo e ridurre al minimo gli errori in trasferta. Portando a casa i due punti saremmo certi del terzo posto matematico: sarà una giornata importante anche per la definizione della griglia play-off, con tante squadre che sono racchiuse in pochi punti. Noi cercheremo, come sempre, di pensare a noi e a fare bene scendendo in campo sempre con la grinta e la voglia giusta".

A dirigere il match tra Studio Arcadia Valdicornia e Libertas saranno Giacomo Posarelli di Grosseto e Matteo Cavasin di Rosignano Marittimo.

Alessia Lombardi