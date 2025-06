Libertas: stagione positiva, coach Piochi verso la conferma

Al termine di una stagione che ha visto la Libertas arrivare in semifinale play-off, ad un passo dalla finale, il bilancio per il roster guidato da coach Mario Piochi è più che positivo. I ragazzi biancorossi hanno sempre disputato una regular season sempre sugli scudi, con gare attente, mettendo il bastone tra le ruote alle favorite del torneo. Alla fine è arrivato un secondo posto alla pari con Cestistica Audace Pescia che ha avuto la meglio nella finale play-off.

E proprio da qui la società del presidente Bruno Paoli ripartirà e già la prossima settimana ci dovrebbe essere il primo tassello: la conferma di coach Piochi, alla sua prima esperienza sulla panchina biancorossa. Poi si passerà a pensare a confermare anche le pedine principali del roster, cercando di rinforzarlo, per presentarsi competitivi ai prossimi nastri di partenza.

"E’ stata – ha analizzato Piochi – una stagione positiva, quella che si è appena conclusa; anche se non è arrivata la ciliegina sulla torta con l’accesso, nonostante il fattore campo a nostro favore, alla finale per l’accesso alla serie “C”. A settembre abbiamo dovuto salutare diversi giocatori, ma ne sono arrivati altri che hanno dato il loro prezioso contributo. Per me era anche la prima esperienza da capo allenatore e, per questo, voglio ringraziare tantissimo la società che ha deciso di affidarmi questo progetto".

"Un anno – ha continuato il coach biancorosso – che ci ha permesso di costruire un gruppo unito, con tanti ragazzi che sono cresciuti e giovani interessanti che si sono messi in luce. E questi, senza ombra di dubbio, sono aspetti molto importanti che ti ripagano dei tanti sacrifici. Il nostro rimpianto è quello di non essere riusciti a centrare la finale, ma, nonostante tutto, il nostro campionato è stato straordinario con una sola sconfitta casalinga. Poi, purtroppo, è mancata un po’ di continuità che, però, durante trenta partite, ci può stare. Siamo riusciti a conquistare quaranta punti sui sessanta disponibili, arrivando terzi per la differenza canestri".

"Il mio futuro? In settimana prossima – conclude Piochi – mi incontrerò con la società e decideremo il da farsi. Mi piacerebbe continuare la mia avventura con la Libertas; qui mi sono trovato benissimo e sono certo che potremo fare ancora qualcosa d’importante".

Alessia Lombardi