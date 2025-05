Libertas, stavolta è ko contro Vigevano: si va a gara-4, serie sul 2-1 per gli amaranto

Vigevano, 16 maggio 2025 – Non riesce a chiudere il discorso salvezza in tre gare la Libertas Livorno che perde 79-72 a Vigevano gara-3 dei playout e dovrà giocare almeno un’altra sfida per restare in A2. Di Carlo, ancora privo di Hooker, lancia Fantoni in quintetto al posto di Buca, spento nelle prime due gare. Insieme al capitano partono Filloy, Banks, Allinei e Douvier, ma l’avvio degli amaranto è pessimo, con Vigevano che scappa sul 10-0.

La Libertas è però brava a reagire e chiude in crescendo il primo quarto agganciando i padroni di casa sul 22-22. L’equilibrio continua anche nel secondo parziale con sorpassi e controsorpassi, fino ai tre liberi consecutivi di Francis che permette ai lombardi di chiudere avanti di 2 all’intervallo lungo (38-36).

I tifosi della Libertas presenti a gara-3 a Vigevano

Nella ripresa non cambia lo spartito con le squadre che si equivalgono in ogni aspetto, la spallata arriva a circa tre minuti dalla fine quando con un parziale di 11-2 propiziato da Rossi e dal solito Francis.

La Libertas non riesce a più a ricucire nonostante un super Banks e perde 79-72. I labronici perdono la prima gara di questa post-season, ma avranno un’altra possibilità domenica alle 18, quando sarà importante chiudere la pratica per non giocarsi tutto in gara-5.

Il tabellino

Elachem Vigevano 1955 - Bi.Emme Service Libertas Livorno 79-72 (22-22, 16-14, 12-16, 29-20)

Elachem Vigevano 1955: Blake Francis 29 (4/9, 5/8), Filippo Rossi 13 (2/3, 1/3), Gabriele Stefanini 10 (1/5, 0/3), Kristofers Strautmanis 6 (3/6, 0/1), Andrew david Smith 5 (2/5, 0/1), Tommaso Raspino 5 (1/4, 1/1), Matteo Galassi 4 (2/6, 0/3), Celis Taflaj 4 (0/3, 1/5), Michele Peroni 3 (0/1, 1/2), Stefano Spizzichini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Andrew david Smith 16) - Assist: 13 (Blake Francis 4).

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 29 (5/9, 5/12), Ariel Filloy 14 (1/5, 3/9), Gregorio Allinei 10 (2/3, 2/4), Bryce Douvier 6 (3/10, 0/6), Tommaso Fantoni 6 (3/4, 0/0), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (0/2, 0/1), Luca Tozzi 1 (0/0, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/2, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 40 11 + 29 (Bryce Douvier 14) - Assist: 11 (Adrian Banks 5).

Daniele Mazzi