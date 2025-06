Liga Vente confermata all'Use Rosa Scotti per la Serie A2 femminile

Liga Vente sarà tra i punti fermi dell’Use Rosa Scotti anche per il prossimo campionato di Serie A2 femminile. La pivot lettone è infatti la terza conferma della società empolese dopo quelle di coach Alessio Cioni e di capitan Irene Ruffini. Se alla vigilia dell’anno scorso, appena arrivata a Empoli, era di fatto una giocatrice da scoprire nonostante una carriera sempre su alti livelli, quest’anno è una garanzia assoluta. Per quel che riguarda il ‘pitturato’, quindi, in casa Use si potranno continuare a dormire sonni tranquilli. A presidiarlo dall’alto dei suoi 190 centimetri sarà ancora la classe 1991 originaria di Valmiera, che è stata fra le grandi protagoniste del quarto posto finale e della vittoria in Coppa Italia ed è per questo che coach Alessio Cioni ha deciso di affidarle ancora una volta uno dei ruoli chiave della squadra.

Alcuni numeri della stagione da poco andata in archivio. Nella conquista della Coppa Italia, la 24enne lettone ha contribuito con 31 punti in 74 minuti giocati distribuiti tra tutte e tre le partite disputate dall’Use Rosa. Seconda per rimbalzi conquistati (31) dietro a Colognesi, ma prima di squadra se si considera quelli raccolti in fase offensiva (13), ha fatto registrare poi il 45 per cento di realizzazione nei tiri da due punti. Percentuale che si alza al 54 per cento prendendo in considerazione i tentativi in campionato (151 canestri sui 279 tiri effettuati), dove con 410 punti è stata di gran lunga la miglior marcatrice biancorossa. Sempre dominante sotto le plance con 280 rimbalzi, miglior risultato della rosa empolese, ha messo insieme anche 9 stoppate, di cui 5 difensive, e 28 assist.