L’impegno dei Raggisolaris Faenza in trasferta alle 18. "Guai a sottovalutare la Malvin, è solida»

Cinquecentosessanta chilometri per riassaporare il dolce gusto della vittoria. La Tema Sinergie sarà di scena alle 18 a Castelnuovo di Napoli, tana della Malvin Psa Basket, una delle più lunghe trasferte del campionato. Un impegno duro e insidioso, contro una squadra che da luglio ha dovuto cambiare ben tre sedi di gioco. In estate il club si è trasferito da Sant’Antimo a Casoria, causa indisponibilità del parquet, e da due settimane è a Castelnuovo di Napoli, sempre per problemi legati all’impianto: a livello federale la squadra si chiama ancora PSA Casoria. Tutti questi ‘traslochi’ non hanno cambiato la forza di un gruppo che ha soltanto due punti in classifica, ma anche a causa di un calendario davvero duro.

La PSA può disporre di un roster con dieci giocatori nelle rotazioni, di un coach preparato come Gandini e di elementi di talento come gli esterni Berra e Taddeo, che segnano 10 punti di media, e lunghi esperti come Giorgi e Petracca, senza dimenticare un veterano della categoria come Spizzichini e il play austriaco Hahn, che viaggia a 9.3 punti di media ed è anche nel giro della nazionale. "Dovremo fare molta attenzione alla PSA – spiega coach Lorenzo Pansa – perché ha una classifica drogata da un calendario molto difficile, ma comunque anche contro avversarie di alta classifica si è fatta valere. Inoltre mette molta pressione difensiva e costringe a giocare male gli avversari, snaturandone le caratteristiche". L’unica vittoria è arrivata con Fabriano, ma anche contro le big Virtus Roma e Livorno, la PSA ha perso con onore: l’unico vero passo falso è stato all’esordio in casa con Ravenna. "La Malvin ha un roster di grande impatto fisico in ogni reparto soprattutto negli esterni. Giocatori come Spizzichini, Berra, Taddeo, Rota e Petracca si fanno valere con il loro corpo e spesso coach Gandini fa giocare Giorgi da ala grande con Seck da centro, presentando un quintetto con tanta fisicità. Fondamentale sarà non concedere canestri facili ai lori maggiori terminali offensivi, mentre in attacco dovremo sfruttare il nostro modo di giocare arrembante per contrastare la loro difesa pressante, creando così buoni tiri".

l.d.f.