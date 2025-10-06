L’infortunio a liberati unica nota stonata. La Virtus Civitanova dilaga. Santi e Lamine Kaba show

Civitanova 83 Bisceglie 54

B-CHEM VIRTUS: Santi 20, Mbawila 8, Cegna, Buccolini, Liberati 3, De Florio 3, Diodati 3, Lamine Kaba 22, Dembele 6, Iannotti 2, Sorrentino 9, Luciani 7. All. Domizioli.

LIONS BISCEGLIE: Gentile, De Feudis ne, Giovinazzo 2, Di Dio Busà 11, Montanari 24, Spernanzoni 4, Capurso ne, Anibaldi ne, Tartaglia 9, Gueye 4, Festinese.

Arbitri: Marconi di Ancona e Boldrini di Fabriano.

Parziali: 17-10, 23-15, 30-17, 13-12.

Progressivi: 17-10, 40-25, 70-42, 83-54.

Uscito per 5 falli: Tartaglia (Lions Bisceglie).

Una prova maiuscola della B-Chem Virtus che parte subito a tutto gas mettendo la partita contro il Bisceglie sul binario giusto. La squadra di coach Domizioli interpreta molto bene la sfida e chiude il primo quarto in vantaggio (17-10) e mettendo in mostra anche un’ottima fase difensiva che di impedisce agli avversari di sfruttare i punti di forza. E così i giocatori di Bisceglie non riescono a effettuare tiri facili e fanno tanta fatica sotto canestro. Nel secondo quarto i civitanovesi allungano il passo facendo capire che non ci sarebbe stata storia (23-15) e si va al riposo sul 40-25. Le premesse fanno pensare che per i pugliesi non c’è possibilità per rientrare in partita, e infatti nel terzo quarto la formazione di coach Domizioli continuare a premere sull’acceleratore e a vincere il match. L’unica nota stonata è l’infortunio di Liberati. C’è tanta gente al palas per ammirare una B-Chem in grande spolvero con Lamine Kaba e Santi micidiali avendo segnato rispettivamente 22 e 20 punti.