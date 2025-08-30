L’ingorgo non ferma Forlì. Cremona ko, oggi la finale

Una buona Unieuro batte la Juvi Ferraroni Cremona 91-88 (parziali: 33-24, 63-39, 73-58) nella prima semifinale della US Modena Basket Cup, torneo quadrangolare alla seconda edizione, nella speranza che sia un buon auspicio per la prima giornata di campionato che si giocherà domenica 21 settembre in terra lombarda. La sfida è iniziata con 45’ di ritardo a causa di un ingorgo stradale che ha bloccato il pullman della squadra romagnola.

I forlivesi sono stati sempre avanti, anche se nella seconda metà hanno sofferto il tentativo di rimonta ospite, comunque respinto. Come voluto da coach Martino e come consuetudine in queste gare di precampionato, i romagnoli hanno distribuito con attenzione i minutaggi anche quando non condizionati dai falli: tutti i giocatori hanno fornito un rendimento positivo. Forlì è partita con un quintetto formato da Harper come playmaker, Pepe e Allen esterni, Gaspardo ala forte e Del Chiaro centro. L’inizio è di marca romagnola con un 6-0 frutto di una buona difesa e precisione in attacco. Cremona a metà del primo periodo prova a recuperare, ma quando Forlì difende e controlla i rimbalzi il suo attacco funziona a meraviglia come dimostrano i 33 punti segnati nei primi 10’. Il margine si allunga nel secondo parziale e i biancorossi, precisi in attacco e attenti in difesa, vanno all’intervallo lungo sul +24, 63-39 dopo aver doppiato gli avversari vincendo la frazione 30-15.

Nella ripresa Cremona reagisce e Forlì cala. I ragazzi di coach Bechi tornano a -15, ma a inizio del quarto periodo Forlì piazza tre bombe di fila di con Pepe, Gaspardo e Harper che sembrano chiudere il discorso. Ma la Juvi non molla, Forlì si rilassa, commette qualche errore di troppo e a 47’’ dalla fine Cremona è sotto 87-82. Poi la tripla di Pepe porta Forlì sul +8 e a questo punto i lombardi si arrendono.

Forlì manda quattro uomini in doppia cifra e oggi alle 19 scenderà in campo per giocare la finale e conquistare il trofeo strappatole l’anno scorso proprio da Cremona. Nell’altra semifinale (ancora in corso al momento di chiudere l’edizione) si affrontavano Pistoia e Mestre.

Tabellino: Pepe 11, Allen 13, Harper 9, Gaspardo 19, Del Chiaro 8, Tavernelli 5, Aradori 7, Masciadri 10, Gazzotti 3, Pinza 6. All.: Martino.

Stefano Benzoni