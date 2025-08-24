L’iniziativa. Contest per diventare il dj della LumoSquare

In vista della prossima stagione il Pistoia Basket lancia il contest per il ruolo di DJ all’interno della Lumosquare, ovvero colei o colui che darà il ritmo ad ogni singola fase delle diciannove partite interne della regular season di Estra Pistoia più eventuale appendice finale.

"Con il lancio del contest per diventare il nuovo DJ di Estra Pistoia vogliamo dare un ulteriore segnale di apertura del club verso la città e le nuove generazioni – afferma il direttore generale Andrea Di Nino –. Chiunque abbia questa passione, sia che abbia già suonato in locali o continui a sognare di farlo esercitandosi nella sua camera, non abbia timori e corra ad iscriversi".

Per tutte le ragazze e ragazzi maggiorenni under 25 partecipare è molto semplice: basterà inviare una e-mail a [email protected] fino al prossimo 13 settembre con una breve presentazione e le motivazioni che spingono a proporsi per questo ruolo. Una apposita commissione interna valuterà le domande ricevute per poi arrivare alla lista finale per il prossimo campionato.