L’iniziativa di solidarietà della Lnp. Autisti uniti nel ricordo di Raffaele Marianella

La Pallacanestro 2.015 ha aderito all’iniziativa ‘Colleghi per Raffaele’ della Lega nazionale pallacanestro. L’idea è partita dalla Libertas Livorno, per la forte amicizia che legava l’autista del pullman della squadra labronica, Stefano, e Raffaele Marianella, ucciso il 19 ottobre sulla statale 79 che collega Rieti a Terni dalla pietra lanciata con ferocia da ultras della squadra laziale contro il pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket dopo la partita controù la Sebastiani.

Lnp ha raccolto l’invito e lo ha condiviso con le società di A2 e B nazionale, con l’idea di farne un saluto comune. Gli autisti che trasportano le squadre in tutta Italia per disputare gli incontri di campionato lavorano spesso di notte e nei giorni festivi, con una grande responsabilità. Lnp ha così chiesto alle società una loro immagine e una frase a ricordo di Marianella.

L’Unieuro dal canto suo ha postato una foto (qui a destra) del suo autista Davide Costa davanti al pullman societario con la frase: "In memoria di Raffaele, profonda vicinanza e affetto alla sua famiglia". Altri club sono usciti sui loro canali social con un post, poi la Lega pubblicherà una selezione delle immagini sui suoi canali Instagram e Facebook.

È inoltre possibile effettuare una donazione per contribuire alle spese legali che saranno sostenute dalla famiglia di Marianella, il tutto con un bonifico (codice Iban IT85J3608105138236864636884) intestato a Federica Marianella e inserendo nella causale ‘Insieme per Raffaele’.

Gianni Bonali