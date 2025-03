L’International comincia male. Bene la Grifo

Comincia con una sconfitta la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 per l’Easy Car International. I biancorossi hanno infatti perso in casa per 75-80 contro Veni Basket dopo 40’ durante i quali gli ospiti hanno sempre tenuto il gioco in mano, arrivando oltre la doppia cifra di vantaggio nella fase centrale della partita. Il recupero imolese nell’ultimo quarto (fino a -3) propiziato dalle giocate di Baldassarri (30 punti), Gardenghi (16) e Carrelli (10) non va a buon fine e l’International resta così a quota 2 punti in classifica nel girone R3 che conduce verso la salvezza (per centrarla bisognerà evitare l’ultima piazza). Nel prossimo turno i ragazzi di coach Dalpozzo saranno di scena in trasferta a Correggio, sabato alle 19.

In Divisione Regionale 2 prosegue il buon momento della Grifo che con il successo per 70-59 a Coriano centra la sua quarta vittoria consecutiva e consolida il quarto posto nel girone. Giovedì sera, alle 21.45, altra occasione per allungare la striscia positiva, contro Bellaria al PalaRuggi.